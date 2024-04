Polska gra osadzona w Polsce w końcu otrzyma polski dubbing

Twórcy ze studia Fool’s Theory słuchają graczy. Ich ostatnia premiera The Thaumaturge otrzyma polski dubbing aktorski. No w końcu!

“Polska gra od polskich twórców i polskiego wydawcy, z akcją w Polsce, ale bez polskich głosów” – napisał Rufus Kubica z 11 bit studios na Twitterze, jednocześnie robiąc graczom wielką niespodziankę i nawiązując do ciągłych narzekań.

The Thaumaturge w końcu z polskim dubbingiem!

Polskie The Thaumaturge okazało się bardzo udanym RPG-iem ze sporą dawką własnych, autorskich pomysłów. Gra może nie okazała się światowym bestsellerem, ale to jeden z najciekawszych projektów ostatnich miesięcy szczególnie dla rodzimych graczy. Fabularnie udamy się przecież do okultystycznej Warszawy początku XX wieku. Wcielimy się w Taumaturga, człowieka posiadającego specjalną moc okiełznywania bestii z innych wymiarów.

Wszystko to brzmi świetnie. Mamy w końcu kolejne polskie RPG osadzone w Polsce z polskimi bohaterami. Zgodnie z tym, co napisał Kubica, to faktycznie dość dziwne, że gra do tej pory nie oferowała polskiego dubbingu. Teraz jednak się to zmieni. Twórcy w żartobliwym wpisie na Twitterze ogłosili, iż nowa wersja językowa audio zmierza do gry (ale samo w sobie nie jest to żart)!

„Miło nam ogłosić, że trwają pracę nad polskim dubbingiem, który ukaże się już wkrótce” – informują twórcy. Przy okazji zapowiedzi możemy podziwiać okładkę z napisem „Tałmatórg” i dopiskiem „polska gurom”.

Na ten moment nie mamy informacji na temat potencjalnej daty wydania polskiej lokalizacji dźwiękowej do The Thaumaturge. Zgodnie z obietnicami twórców, aktualizacja ukaże się „wkrótce”.

Źródło: Twitter