The Thaumaturge to tytuł wyjątkowy, bo mowa nie tylko o polskiej grze RPG, ale również o produkcji z akcją dziejącą się na terenie klimatycznej Warszawy z XX wieku. Tytuł po premierze zdobył dobre noty, jednak graczom brakowało pewnego istotnego elementu. Chodzi o polski dubbing, który w produkcji tego rodzaju pasowałby znakomicie. Cóż, nie musimy już dłużej czekać. Postacie w grze przemówiły właśnie w naszym rodzimym języku i trzeba przyznać, że brzmi to naprawdę świetnie.