The Sims 4 na topie. EA chwali się, ilu nowych graczy zdobyła kultowa produkcja

Gra może mieć nawet i 10 lat, a ciągle przyciągać nowych graczy. Tak jest w przypadku The Sims 4, które na brak popularności nie może narzekać. Tytuł w ciągu ostatniego roku zdobył zaskakującą pulę nowych graczy. To sugeruje, że dalsze wspieranie tytułu jak najbardziej ma sens, bo zwyczajnie się opłaca!

Twórcy The Sims 4 chwalą się liczbą graczy

Czy pamiętacie, kiedy wyszła gra The Sims 4? Debiut czwartej odsłony serii datujemy na 2014 rok, a więc dekada minęła od pojawienia się tytułu na rynku. Tyle lat nie zmieniło jednak faktu, iż gra wciąż budzi duże zainteresowanie i jest aktywnie rozwijana przez twórców. Doceniają to gracze, którzy regularnie decydują się na rozpoczącie kolejnej przygody w grze. Ba, w ciągu ostatniego roku pojawiło się ich naprawdę sporo i to nowych. Twórcy pochwalili się świetnym wynikiem.

Okazuje się, że w ciągu ostatniego roku w czwartą część The Sims zagrało aż 15 milionów nowych graczy. Nowych, czyli debiutantów, którzy wcześniej w “czwórkę” nie grali. To na pewno zasługa darmowego charakteru produkcji, a także masie nowej zawartości, która regularnie pojawia się w grze. Przyznacie, chyba że deweloperzy przeprowadzają rozwój produkcji iście wzorowo.

To jedna oznacza, że najpewniej nie czeka nas premiera piątej odsłony. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, twórcy skupiają się na rozwoju obecnej gry jako platformy dla nowych pomysłów i treści. A liczba dodatków może być nieograniczona, dlatego to właśnie na tych pakietach i DLC będzie oparta przyszłość gry.

