Przedmioty do The Sims 4 zupełnie za darmo. Jak je zdobyć?

Jest bardzo prosty sposób na to, aby wziąć udział w wydarzeniu “Domowe Szczęście” w The Sims 4 i regularnie odbierać nowe nagrody, zupełnie za darmo.

Hitowe The Sims 4 po przejściu na model free-to-play regularnie otrzymuje nowe “gratisy”. Gracze, którzy korzystają z różnych gamingowych subskrypcji (m.in. Xbox Game Pass) mogą raz na jakiś czas dostać coś bez opłat, ale teraz oferta dotyczy każdego gracza!

The Sims 4 z wydarzeniem “Domowe Szczęście”

Niedawno EA ogłosiło początek nowego wydarzenia “Domowe Szczęście”, które zachęca graczy do tego, aby więcej wysiłku i pomysłowości włożyli w dekorowanie i budowanie swoich domów. To zarazem pierwszy event, który trafił do gry, stanowiąc jednocześnie początek regularnego dorzucania nowości. Możemy spodziewać się większej liczby podobnych przedsięwzięć!

Wydarzenia są ograniczone czasowo, posiadają dominujący, ciekawy motyw, darmowe nagrody lub rozgrywkę, która rozszerza możliwości w grze […] Pierwszym z wydarzeń będzie wydarzenie The Sims 4 “Domowe szczęście”, w którym nagrody przyznawane będą za logowanie się przez ograniczony czas w menu głównym. Wraz z wydarzeniem pojawi się szereg przedmiotów, które pomogą Ci stworzyć wygodny kącik, gdzie Twoi Simowie będą mogli szlifować swoje umiejętności oraz zyskać nową cechę “Ćwiczenie czyni mistrza”. – czytamy na blogu EA

Brzmi nieźle, nie? Jedyny haczyk to tak naprawdę konieczność logowania się do gry, a macie na to kilka tygodni, choć co tydzień będą aktywne inne nagrody. Dlatego lepiej pamiętać, aby sprawdzać menu na tyle często, na ile to możliwe, żeby w razie czego nie przegapić jakiegoś fajnego “gratisa”.

Jak odebrać darmowe prezenty w The Sims 4?

Codziennie odblokowywane są nowe nagrody – można je odebrać z poziomu głównego menu The Sims 4, Wybierz kafelek „Wydarzenie” w menu głównym, by wyświetlić ekran wydarzeń, Na ekranie wydarzeń wybierz „Odbierz” przy dowolnej nieodebranej nagrodzie, Odebrane nagrody trafią do trybu budowania lub Stwórz Sima, Co tydzień dostępny będzie nowy zestaw nagród (które będą odblokowywane codziennie), Jeśli nie odbierzesz nagrody danego dnia, możesz to zrobić w dowolnym momencie w trakcie wydarzenia lub maksymalnie tydzień po jego zakończeniu.

Miłej zabawy!

Źródło: EA