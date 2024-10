The Sims 4. Tanie dodatki, promocja na DLC z rabatem do 130 zł

Choć podstawowa gra The Sims 4 jest do pobrania za darmo, za dodatki musimy już słono płacić. Jednak zamiast wydawać po 189 zł na każde duże DLC, możesz skorzystać z promocji i na każdym zaoszczędzić nawet 130 zł. W ten sposób masz trzy dodatki w cenie jednego, zatem jest to złoty interes. Mamy też promocje na najnowszy dodatek “Życie i śmierć”, który kupicie około 45 zł taniej. Po kilka dyszek zaoszczędzimy również na tzw. “Pakietach rozgrywki”, czyli mniejszych dodatkach do gry.

The Sims 4 to najpopularniejsza z gier, w których możemy tworzyć swoją wirtualną rodzinę. To gra za darmo, którą pobierzemy w wersji na komputer PC np. poprzez aplikację EA. W The Sims 4 mamy wpływ na wiele spraw, poczynając od wyglądu postaci, po zapewnienie im dachu nad głową i spełnienie potrzeb duchowych. Simy muszą pracować, zajmować się domem, ogródkiem i wszystkimi innymi “nudnymi” czynnościami znanymi z prawdziwego życia.

Niestety najlepsza zabawa ukrywa się w dużych płatnych dodatkach do gry. Deweloper wciąż wspiera tytuł nowymi DLC, lecz cóż… ceny trochę bolą. W zasadzie każdy duży dodatek do The Sims 4 kosztuje 189,90 zł (oprócz ostatniego). Najnowszy dodatek, “Życie i śmierć“, ma ustaloną datę premiery na 31 października 2024 roku i podobnie jak za poprzedni z tego roku (“Zakochaj się!“), zapłacimy za niego o dyszkę mniej. Jednak to i tak 179,90 zł, czyli sporo jak na kolejne DLC. I teraz dochodzimy do najważniejszego – chcecie tanie dodatki do The Sims 4? Jest to bardzo proste. Na każdym dodatku zaoszczędzisz do 130 zł, a na nadchodzącym “Życie i śmierć” około 45 zł.

Gdzie dodatki The Sims 4 kupić najtaniej?

Najtańszą opcją jest zaopatrzenie się w dodatki w sklepie Instant Gaming. Zapłacimy tam np. przez BLIK i od razu otrzymamy swój kod na DLC. Wielokrotnie sprawdzaliśmy rzetelność tego sklepu i cóż… możemy go szczerze polecić bez cienia wątpliwości. Przeglądajcie zatem oferty na dodatki do The Sims 4 i nie przepłacajcie na oficjalnej stronie EA czy na Steam, gdzie słono sobie za nie liczą.

The Sims 4 – tanie dodatki i pakiety rozgrywki. Promocje

Wszystkie zaprezentowane niżej dodatki do The Sims 4 pasują do darmowej gry, którą pobierzemy na stronie wydawcy, czyli firmy Electronic Arts. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, gra czeka na Was pod tym linkiem. Po instalacji będziecie mogli dodać do gry zakupione DLC z promocji.

Duże dodatki The Sims 4 w promocji

Które dodatki do The Sims 4 warto kupić?

Jak widzicie, The Sims 4 doczekało się sporej liczby dodatków i w zasadzie każdy jest wart uwagi. Wszystko zależy od tego, czy chcemy wysłać naszych Simów na bezludną wyspę, spędzić z nimi lato na wsi czy też może dać się pochłonąć obowiązkom zawodowym. Skupmy się teraz na najnowszych dużych DLC, które również są objęte promocją.

The Sims 4 Życie i śmierć (pre-order)

Najnowszy dodatek do The Sims 4 ma ustaloną datę premiery na 31 października tego roku. Już teraz możemy składać zamówienia przedpremierowe na DLC (link znajdziesz na powyższej liście), które skupi się na życiu i śmierci. A konkretniej? Oto fragment opisu z oficjalnej strony gry:

Odsuń zasłonę i odkryj sekrety bardziej satysfakcjonującego życia i śmierci Simów w The Sims 4 Życie i śmierć. Realizuj swoje cele, za życia odhaczając kolejne pozycje z listy marzeń, lub jako duch zadbaj o swoje niedokończone sprawy. Czekają na Ciebie nowy upiorny świat, który możesz nawiedzać, kariera, która zbliży cię do Mrocznego Kosiarza, testamenty do spisania, krypty do zbadania, a nawet duchowe umiejętności do opanowania. Nie ma prawdziwych zakończeń – tylko nowe etapy – gdy krążysz między życiem, śmiercią, a nawet odrodzeniem.

The Sims 4 Zakochaj się!

Warto też wspomnieć o dodatku Zakochaj się!, który miał swoją premierę w 25 lipca 2024 roku. To świeżutkie jeszcze DLC kupisz niemal 80 zł taniej, więc to spora oszczędność (link do oferty na liście powyżej). Możemy tutaj oddać się romansom i łączyć Simów w pary. Zaczynamy od stworzenia profilu swojego Sima w aplikacji randkowej, a następnie umawiamy się z dopasowanymi drugimi połówkami. Czekają nas nowe intymne interakcje, takie jak przytulanie się w łóżku czy uwodzicielskie tańce.

Promocje na średnie dodatki do The Sims 4 znajdziesz na drugiej podstronie.