Tania alternatywa dla The Sims 4. Baw się za 6 zł, kup w promocji dodatki

Dzisiaj wielu graczy mówi o The Sims 4, a to za sprawą premiery najnowszego dodatku idealnego na Halloween. Dodatki sporo jednak kosztują, dlatego jeśli nie macie kasy, proponujemy tanią i dobrą alternatywę.

Choć The Sims 4 to darmowa gra, za dodatki musimy już sporo zapłacić. Choć jak przed chwilą wspominaliśmy, zarówno ten najnowszy debiutujący dzisiaj jak i starsze, kupimy w dużej promocji.

Jeśli ktoś jednak spojrzy do swojego portfela i znajdzie tam pająka oraz tylko kilka złotówek, może zaopatrzyć się w starszą odsłonę The Sims 3 za 6 zł, a DLC kupować po około 20 zł. W ten sposób rozszerzymy grę o sporo zawartości i zapłacimy za wszystko tylko nieco więcej, niż jeden nowy dodatek do The Sims 4.

The Sims 4? A może by tak spróbować The Sims 3 w promocji

Oprócz “podstawki”, polecamy szczególnie dodatek “Nie z tego świata”, który wprowadzi Was w halloweenowe klimaty.

Warto od razu zaopatrzyć się w dodatek “Nie z tego świata”, który nawiązuje do horrorów i filmów grozy, w tym zwłaszcza do wampirzej sagi “Zmierzch”. Możemy wcielić się tutaj nie tylko w wampira, ale również w inne nadprzyrodzone istoty, jak zombie, wiedźmy, wróżki czy wilkołaki. Kto chce, zostanie też prawdziwym czarodziejem.

DLC zawiera ponadto nową lokację, którą jest miasto Moonlight Falls. Znajdziemy w nim nawiedzone domy i sporo mrocznych tajemnic do rozwikłania. Będziemy też warzyć magiczne wywary oraz podążać nowymi ścieżkami kariery. Przeżyjemy również wyścigi na miotłach oraz inwazję żywych trupów. To wszystko za bardzo małe pieniądze w porównaniu do cen dodatków do The Sims 4.

Źródło: opracowanie własne