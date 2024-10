Dzisiaj premiera, łap promocję. The Sims 4 “Życie i śmierć” taniej o 58 zł

Najnowszy dodatek do The Sims 4 ma dzisiaj premierę. Nieprzypadkowo debiutuje w Halloween, bo poprowadzi nas przez “Życie i śmierć”. DLC pojawiło się w świetnej promocji, korzystajcie z okazji.

Wielu z nas sięgnie dzisiaj po dodatek The Sims 4 “Życie i śmierć”, choć niektórych odstraszyć może wysoka cena. Za DLC musimy płacić dokładnie 179,90 zł, ale my znaleźliśmy dla Was promocję, na której sporo oszczędzicie. Zamiast wspomnianej kwoty, dodatek kupimy za 121 zł z groszami, a w kieszeni zostanie nam 58 zł.

Tak prawdę mówiąc, to wszystkie dodatki do The Sims 4 można kupić w promocji z jeszcze większym rabatem. Na starszych DLC zyskamy nawet po 130 zł. Linki do promocji znajdziecie w naszej wcześniejszej obszernej publikacji na ten temat:

A gdzie kupić nowy dodatek The Sims 4 “Życie i śmierć” w promocji?

Zaglądając do Instant Gaming, który jest zaufanym i rzetelnym sklepem z kluczami, zgarniemy premierowe DLC naprawdę okazyjnie:

Jak wspomnieliśmy, dodatek świetnie wpisuje się w klimaty Halloween. Zobaczcie krótki oficjalny opis, który w skrócie go przedstawia.

Realizuj swoje cele, za życia odhaczając kolejne pozycje z listy marzeń, lub jako duch zadbaj o swoje niedokończone sprawy. Czekają na Ciebie nowy upiorny świat, który możesz nawiedzać, kariera, która zbliży cię do Mrocznego Kosiarza, testamenty do spisania, krypty do zbadania, a nawet duchowe umiejętności do opanowania. Nie ma prawdziwych zakończeń – tylko nowe etapy – gdy krążysz między życiem, śmiercią, a nawet odrodzeniem. Electronic Arts

Z pewnością nie jest to ostatni dodatek do gry, który jeszcze dostaniemy. Ku zaskoczeniu, czwarte Simsy nadal są niesamowicie popularne. Jak pisaliśmy wczoraj, w ciągu ostatniego roku w czwartą część The Sims zagrało aż 15 milionów nowych graczy. Nowych, czyli takich, którzy po raz pierwszy sięgnęli po ten tytuł.

Źródła: Electronic Arts, Instant Gaming / opracowanie własne