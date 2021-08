Nowy trailer z The Medium przypomina o premierze gry na PS5

Premiera The Medium na PS5 już za kilka dni. Bloober Team przypomina o tym wydarzeniu, publikując świeży materiał z gry.

The Medium ukazało się na początku 2021, trafiając na PC i konsole Xbox. Tytuł może pochwalić się pozytywnymi recenzjami. Na przykład od naszego redaktora otrzymał 4/5. Teraz przychodzi czas na straszenie na PS5, gdzie polska produkcja wyląduje 3 września. Na Gamescomie Bloober Team pokazało premierowy zwiastun z wersji na konsolę Sony. Obejrzycie go poniżej.

Horror od polskiego studia na PS5 otrzyma przede wszystkim wsparcie dla DualSense i ulepszenia graficzne w stosunku do do tej pory wydanych wersji. Jeśli chodzi o kwestie wizualne, to tutaj pisaliśmy o porównaniu gry na Xboksa Series X i PS5.

Od 3 września będzie też dostępna Edycja Specjalna, którą zakupimy za 179 złotych z fizyczną kopią horroru na PC, PS5 i Xboksa Series X. W skład tego wydania wchodzą między innymi steelbook, ścieżka dźwiękowa na CD i artbook. Szczegóły – oraz potrzebne linki – znajdziecie pod tym adresem w naszym dziale z promocjami.