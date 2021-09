The Medium porównane na PS5 i XSX. Spore różnice, choć walka jest wyrównana

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawiło się porównanie The Medium w wersjach na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. O dziwo, różnice są zauważalne, choć nieoczywiste.

Najnowsza produkcja Bloober Team to bez wątpienia bardzo udane dzieło. Gra pierwotnie ukazała się na Xbox Series oraz PC, a teraz trafia też na PlayStation 5. Tytuł robi użytek z DualSense, ale to nie koniec różnic względem innych jego wydań. W sieci ukazało się porównanie wersji z nowych konsol Sony oraz Microsoftu.

Najważniejszą różnicą w kwestii oprawy jest fakt, że gra nie korzysta w ogóle z ray-tracingu na PS5. Widać to w okluzji otoczenia oraz odbiciach, choć nie jest to gigantyczny minus wersji na PS5. Wszystko przez to, że Bloober zmodyfikował te elementy na konsoli Sony, aby te wyglądały nieco inaczej – w niektórych miejscach lepiej, w innych gorzej.

Dodatkowo brak ray-tracingu pozwolił na zwiększenie dynamicznej rozdzielczości wyświetlanego obrazu na PS5. Niestety, wygląda na to, że nieco ucierpiała na tym płynność gry. Warto też zwrócić uwagę na cienie, które także zdają się wyglądać nieco gorzej na PlayStation 5.

Choć różnic nie brakuje, można powiedzieć, że porty na PS5 i XSX oferują praktycznie tyle samo plusów, co minusów. Dobór wersji gry zależy tylko i wyłącznie od naszych preferencji.