Keanu Reeves w nowej roli, która ucieszy graczy

Nie wiem, czy pasuje do mrocznego jeża, ale jeśli będzie mówił tym swoim zblazowanym, zmęczonym i nieco naburmuszonym akcentem… to czemu nie!

Sonic 3 z obsadzonym Reevesem

Najnowsze przecieki o nowościach w trzeciej części Sonica pojawiły się w paru miejscach. Bez wątpienia możemy jednak uznać za najbardziej sensowne ich źródło redakcję The Hollywood Reporter. Serwis twierdzi, że to właśnie Keanu Reeves ma wcielić się w nową postać, której pojawienie się zapowiedziano pod koniec drugiej części.

Redakcja powołuje się na kilka źródeł, które mówią to samo – popularny aktor użyczy głosu Shadow the Hedgehog. Będzie to nowa postać wprowadzona w “trójce”, która zgodnie z lore z gier jest lustrzanym, ale mrocznym odbiciem Sonica. Shadow ma podobne moce i umiejętności, lecz zupełnie odmienny charakter, przez co stał się głównym nemezis szybkiego jeża.

W trakcie CinemaCon Paramount Pictures miało pokazać nowe fragmenty z filmu. Widać na nich Dr. Eggmana (w tej roli znów Jim Carrey), który wyraźnie przeżywa ostatnie spotkanie z jeżem. W końcu paczka przyjaciół znów go pokonała. W zawiści powołuje on do życia Shadowa, mając nadzieję, że jemu uda się pokonać Sonica.

Premiera filmu Sonic 3 została zaplanowana na 20 grudnia bieżącego roku. Na razie nie znamy dokładnych szczegółów fabularnych obrazu.

Źródło: The Hollywood Reporter