Znamy oficjalną datę premiery The Matrix: Resurrections. Zwiastun już niebawem

Wreszcie poznaliśmy datę premiery filmu The Matrix: Resurrections. Ponadto twórcy poinformowali o pojawieniu się trailera. Ten już za chwilę.

Już wiemy, kiedy pojawi się długo wyczekiwany zwiastun The Matrix: Resurrections. Przygotujcie sobie jutro czas o godzinie 14:58. Możecie włączyć przypomnienie o trailerze na YouTube, aby nie przegapić zwiastuna. To nie wszystko! Znamy również datę oficjalnej premiery filmu. Produkcja do kin trafi 12 grudnia bieżącego roku (a także na platformę HBO MAX, jednak ta nie jest dostępna w Polsce). Pod roku będzie się działo!

Twórcy udostępnili klimatyczną stronę, na której możemy zobaczyć krótkie teasery jutrzejszego zwiastuna. Co ciekawe, w zależności od pory dnia, kiedy wejdziemy na stronę i wybranej tabletki, ujrzymy różne urywki trailera. Dlatego warto kliknąć czerwoną i niebieską pigułkę. Świetny smaczek. Niestety nadal nie znamy pełnego zarysu fabuły. Dość trudno jednoznacznie wskazać z kilku sekundowych sekwencji, o czym dokładnie będzie film. Jednak jedno jest pewne. Szykuje się niezła akcja.

Znamy także obsadę i twórców The Matrix: Resurrections. Krzesło reżysera zajmuje Lana Wachowski, a scenariusz opracowali Aleksandra Hemon, David Mitchel oraz pani Wachowski. W filmie będziemy mieli przyjemność zobaczenia m.in. Keanu Reevesa, Yahya Abdul-Mateena, Jessicę Henwick oraz Carrie-Anne Moss.

Musimy uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać jutrzejszego trailera! Oby było warto.