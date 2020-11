The Mandalorian. To jak wygląda Ahsoka Tan w serialu może zdziwić

Ahsoka Tan w serialu The Mandalorian prezentuje się inaczej aniżeli w filmie animowanym.

(Przestrzegamy przed drobnymi spoilerami z drugiego sezonu serialu)



Ahsoka Tano to togrutańska Jedi, będąca padawanką Anakina Skywalkera. Postać stała się rozpoznawalna dzięki serialowi Wojny Klonów. Jednak w serii The Mandalorian też odgrywa znaczącą rolę. To właśnie od niej Din Djarin dowiaduje się, że Baby Yoda nosi imię Grogu.

Kontrowersyjny wydaje się wygląd protagonistki. Mowa o długości jej głowoogonów. Jej tzw. lekku, w serialu The Mandalorian są znacznie krótsze niż w Clone Wars.

Źródło: https://screenrant.com

Decyzja to została podjęta z myślą o zapewnieniu komfortowej pracy aktorce. Różne sceny kaskaderskie i używanie mieczy świetlnych, byłoby problematyczne gdyby jej narządy pozostawały tak długie jak miało to miejsce w animacji. Nie da się zaprzeczyć, że przy kręceniu tego rodzaju scen priorytetem jest mobilność.

Serial traktujący o przygodach łowcy nagród, można oglądać na Disney+ (usługa niestety jest niedostępna w Polsce).

