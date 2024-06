Starsze odsłony serii The Legend of Zelda to klasyki, wobec których nie da się przejść obojętnie. Gry te mają jednak wiele lat na karku, przez co ich aspekt wizualny jest nieco odrzucający. Jeżeli chodzi o Zeldę z konsoli NES, to być może będzie nam dane zagrać w zupełnie odświeżoną produkcję. Mowa o fanowskim projekcie, który zakłada odtworzenie gry na potężnym silniku Unreal Engine 5. Już teraz gra prezentuje się doprawdy znakomicie i aż chciałoby się zagrać!