Tak wygląda Need for Speed: High Stakes na Unreal Engine 5. Fani będą wniebowzięci

Need for Speed: High Stakes znane również jako Road Challenge to czwarta gra z uwielbianego cyklu. Zobaczcie, jak wygląda na Unreal Engine 5.

Pewien fan postanowił stworzyć własny remake nieco zapomnianej odsłony kultowej serii, ale choć sami w to nie zagramy, zawsze warto obejrzeć pokaz rozgrywki.

Need for Speed: High Stakes na Unreal Engine 5

Nadal powstający fanowski remake Most Wanted to jedno, ale entuzjaści serii, którzy nie mogą doczekać się nowych gier, coraz częściej biorą sprawy w swoje ręce. Na kanale YouTube QuantumRez pojawił się nowy zapis rozgrywki z odświeżenia czwartej części serii na silniku Unreal Engine 5. Jak na razie jest dość oszczędnie, ale nie znaczy, że nie ma na co popatrzeć. Dla fanów to i tak może stanowić swoistą podróż do przeszłości.

Twórca zapewnia, że nie wykorzystał żadnych materiałów (assetów, dźwięków czy modeli) z oryginału, a wszystko stworzył od zera. W ten sposób powołał do życia trasę Snowy Ridge na silniku Unreal Engine 5. Problem jest taki, że gameplay za bardzo nie wykorzystuje potencjału silnika, ale może to być dopiero wczesny etap prac, z bardzo podstawową wersją gry. Nie wykorzystano technologii pokroju Lumen czy Nanite, tekstury są niskiej rozdzielczości, oświetlenie przypomina dawne czasy, a i otoczenie generalnie nie zachwyca.

Mimo wszystko dla fanów retro (w szczególności starszych odsłon NFS-a) to i tak świetna okazja, aby przypomnieć sobie, jak to się kiedyś grywało. Projekt i tak sprawia przyjemne wrażenie, a do tego model jazdy wygląda całkiem ciekawie, być może zręcznie łącząc klasykę z nowoczesnością. Szału nie ma, ale filmik i tak warto obejrzeć.

