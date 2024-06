Bez tej gry nie byłoby Dark Souls. Fanowski remake King’s Field 2 na Unreal Engine 5 za darmo

From Software od dawna eksperymentowało z czymś w rodzaju współczesnego gatunku soulslike, a więcej o początkach firmy i współcześnie zapomnianym King’s Field przeczytacie w tym miejscu.

King’s Field 2 – demo na Unreal Engine 5 za darmo

Niezależny solo deweloper Rotmill Dev podzielił się ze światem czymś, nad czym pracował przez ostatni czas. Twórca stara się wskrzesić drugą część serii King’s Field i to na Unreal Engine 5! Wiem, że brzmi to pięknie, być może wręcz za pięknie, dlatego też muszę dodać, iż postanowił on zachować estetykę oryginału. Także mamy tu potężny silnik, ale tak naprawdę nie widać jego wykorzystania.

Mimo wszystko twórca zadbał o klimat starszych gier, a także o kluczowe mechaniki rozgrywki, bez których najpewniej nie byłoby współcześnie gier From Software. W darmowym demie znajdziemy dużo atrakcji – różnorodnych przeciwników, możliwość korzystania z magii oraz innego wyposażenia, oraz fajne mechaniki w stylu okaleczania wrogów, wabienia ich do pułapek czy podpalania. Klasycznie niemal cała plansza jest interaktywna, co stanowi genialną odę do klasyki.

King’s Field 2 Remade to trudna, pierwszoosobowa gra RPG akcji typu dungeon crawler. Jest to fanowski hołd dla starej serii FromSoftware. Na razie ma demo, które pokazuje pełny wycinek rozgrywki. – opisuje twórca

Grafika może i nadal nieco “trąci myszką”, ale to zamysł artystyczny, bo pod wieloma względami tytuł wygląda faktycznie współcześnie. Wykorzystano m.in. zaawansowane oświetlenie, które nie byłoby możliwe w latach 90. Do tego całość działa na współczesnych maszynach, czego nie można powiedzieć o klasyce. W razie czego deweloper przygotował dla fanów także zwiastun produkcji. Na razie nie wiemy, czy Rotmill Dev w ten sposób chce przenieść całą grę, ale wygląda na to, że i owszem!

Źródło: DSOGaming