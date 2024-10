Zwiastun 2. sezonu The Last of Us na silniku gry. Wybitny efekt starań fana

2. sezon serialu The Last of Us nadchodzi wielkimi krokami. Ma naśladować wydarzenia z drugiej części gier, więc pewien fan stworzył trailer… na silniku TLoU Part II!

Max ma pewnego hiciora na przyszły rok, a niedawno udostępniony pełny zwiastun produkcji zapowiada sporo dobrego. Fani mogą zacierać ręce albo samemu przekonać się, jak bardzo przypomina on grę.

Serial The Last of Us, ale w grze

Jeśli jeszcze nie widzieliście, to zwiastun oryginalnej produkcji Max znajdziecie w tym miejscu. No dobra, gdy się już z nim zapoznacie, polecam udać się teraz nieco niżej, gdzie zobaczycie to samo, ale w wydaniu rodem z gry. Jeden z fanów postanowił stworzyć zwiastun The Last of Us Part II inspirowany, a wręcz naśladujący materiał z serialu. Warto jednak zaznaczyć, że pokusił się o kilka zmian, bo bazował po prostu na tym, co jest w grze.

Jeśli chodzi o całokształt, jest to imponujący montaż i bardzo pomysłowe wykorzystanie inspiracji z serialu. Zauważył to nawet sam Neil Druckmann, jeden z kluczowych twórców serii i deweloperów z Naughty Dog. Na Twitterze podzielił się materiałem z dopiskiem “Wow”.

2. sezon serialu The Last of Us skupi się na historii przedstawionej w drugiej części gry. Widzowie będą mogli obserwować relację Joela i Ellie, którzy nadal żyją ze sobą lata po wydarzeniach z pierwszej części / pierwszego sezonu. Tym razem jednak pojawia się nowe zagrożenie, wraz z nową postacią – Abby. W serialu w jej roli występuje Kaitlyn Dever.

Źródło: PSU