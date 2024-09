Jak się podoba zwiastun 2. sezonu The Last of Us? Smutny Joel, przerażona Ellie i Abby

Serial The Last of Us oficjalnie powraca z drugim sezonem na platformę Max w 2025 roku. Z okazji wczorajszego TLoU Day dostaliśmy zwiastun kolejnej części.

Smutny Joel jest smutny i to tak bardzo, że aż mi się robi smutno. Mamy tu również płaczącą, krzycząca, wkurzoną, a miejscami i przerażoną Ellie, pierwsze spojrzenie na Dinę oraz Abby. Ale za to nikt jeszcze nie wybrał się na golfa…

Serial The Last of Us – pierwszy zwiastun 2. sezonu

Mimo takiego bogactwa w zwiastunie – trwa on przecież niemal dwie minuty – nadal ze świecą szukać przybliżonej daty premiery. Na razie musi nam wystarczyć mgliste “w 2025 roku”, co akurat wiele nie tłumaczy. Spodziewałbym się debiutu mniej więcej w 2. połowie roku, ale wszystko jest możliwe. Na razie trzeba czekać na więcej informacji.

No ale i tak mamy zwiastun. Ten znajdziecie poniżej. Fani The Last of Us Part II mogą zacierać ręce, bo wygląda na to, że twórcy wiernie przenieśli wiele charakterystycznych scen z gry. Na oklaski zasługuje m.in. przedzieranie się Abby przez tłum zmarźniętych umarlaków czy scena, gdy Ellie gra Dinie na gitarze. Zresztą, pierwszy sezon zasłynął jako bardzo wierny grom, ale zaadaptowany odpowiednio do formatu telewizyjnego, z pewnymi zmianami i rozszerzeniami.

Jak wrażenia? Jak dla mnie – jest nieźle. Trochę dziwnie czuję się, oglądając Ellie dokładnie taką samą, jaka była w pierwszym sezonie, choć od tamtych wydarzeń minęło kilka lat. Spodziewałem się raczej nieco mocniejszej charakteryzacji, ale w sumie wszystko zależy od tego, jak do roli tym razem podejdzie Bella Ramsey.

Źródło: YouTube