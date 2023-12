Zwiastun całkowicie nowego trybu w The Last of Us Part II: Remastered

W sieci zadebiutował zwiastun zupełnie nowego trybu No Return w The Last of Us Part II: Remastered. Zapowiada się całkiem niezła zabawa.

Gracze hejtują odświeżone wydanie TLoU Part II jeszcze przed premierą, ale ciężko im się dziwić. Mówimy w końcu o nowym wydaniu, które względem oryginału nie zaoferuje zbyt wielu nowości, szczególnie wizualnych. Z drugiej jednak strony twórcy zobowiązali się rozszerzyć grę o dodatkowe sceny, w tym te powiązane z 2. sezonem serialu HBO. Jakby tego było mało, najwięksi fani cyklu mogą cieszyć się zupełnie nowym trybem gry. I to właśnie on zapowiada się tak dobrze, że być zrekompensuje płacenie za tę edycję.

Mowa o trybie No Return, u którego podstaw leżą zasady rodem z roguelike’ów. Głównym celem gracza nie będzie odkrywanie fabuły, tylko przetrwanie, pokonanie przeciwników i dobicie do kolejnego poziomu. Wyzwania będą coraz większa, ale pojawi się cały arsenał, parę różnych postaci i jak zwykle świetnie zaprojektowane mapy. No dobra, to obiecany zwiastun:

Naughty Dog nie zapowiedziało jednak wersji gry na PC. Wydawać by się mogło, że remaster „dwójki” to świetna okazja, aby ujawnić także wersję na blaszaki, ale nic takiego się nie stało. Być może taka wersja powstaje, ale musimy na nią dłużej zaczekać?

W końcu remake pierwszej części jest jednym z najgorszych PeCetowych portów w historii, a zarazem kompletną wizerunkową klapą dla PlayStation. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby twórcy chcieli spędzić więcej czasu na konwersji „dwójki”. The Last of Us Part II: Remastered zadebiutuje na PS5 19 stycznia 2024 roku.