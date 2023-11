The Last of Us 2 Remastered na PS5 oficjalnie. Data premiery, cena aktualizacji i zawartość

Naughty Dog przedstawiło odświeżoną wersję The Last of Us Part II Remastered przeznaczoną na PlayStation 5. Produkcja zadebiutuje już 19 stycznia 2024 roku.

The Last of Us Part II ukazało się trzy lata temu na PlayStation 4, a posiadacze PS5, mogą zagrać w grę dzięki opcji wstecznej kompatybilności. Producent postanowił jednak odświeżyć TLOU 2, nie tylko pod kątem graficznym, ale i zawartości, ogłaszając wersję Remastered. Oto, co będzie zawierać.

The Last of Us 2 Remastered zawartość:

odświeżona graficznie wersja The Last of Us Part II

dwa tryby graficzne: Fidelity Mode (natywne 4K), Performance Modę (1440p ze skalowaniem do 4K)

wsparcie DualSense

nowy tryb No Return (przetrwanie typu rougelike)

komentarze twórców

nowe fragmenty poziomów

Wersja rozszerzona, czyli W.L.F będzie zawierać dodatkowo:

steelbook

cztery przypinki

przyszywkę W.L.F.

47 kart Society of Champions

The Last Of Us 2 Remastered wersja W.L.F

Uwaga!

Producent potwierdził, że posiadacze The Last of Us Part II na PS4, będą mogli zaktualizować grę do wersji Remastered na PS5 w cenie 10 dolarów.

Premiera The Last of Us 2 Remastered na PlayStation 5 będzie miała miejsce już 19 stycznia 2024 roku. Producent zrobił więc graczom sporą niespodziankę.

Interesująco na pewno zapowiada się tryb No Return. Gracz zmierzy się w nim z falą wrogów, a następnie przyjdzie mu na samym końcu pokonać bossa. Będzie tutaj możliwość wcielenia się w bohaterów, którzy do tej pory nie byli grywalnymi postaciami.

Zwiastun The Last of Us Part II Remastered: