Wielki wyciek z Red Dead Redemption, The Last of Us 2 na PC, nowym Turokiem i toną innych gier

Nowy wyciek “zawdzięczamy” narzędziu, które niedawno stało się publiczne. EpicDB to odpowiednik SteamDB dla Epic Games Store, który dostarcza nam sporo ciekawych informacji. Wśród nich Red Dead Redemption czy The Last of Us Part II na PC!

SteamDB od dawna pozwala nie tylko dowiedzieć się ciekawych statystyk o kondycji całej platformy Steam, jak i poszczególnych gier na niej dostępnych, ale to także świetne narzędzie umożliwiające zajrzenie “za kulisy”, czasem dostarczające nowych informacji o planach deweloperów.

The Last of Us, RDR, Turok, Final Fantasy – nowy przeciek nie bierze jeńców

Teraz w sieci zadebiutowało nowe narzędzie stanowiące właśnie odpowiedź na SteamDB, tylko w postaci EpicDB. Jak więc nazwa wskazuje, dotyczy ono gier publikowanych na serwerach Epic Games Store. Platforma ma sporo tytułów na wyłączność (choćby czasową), ale teraz dowiedzieliśmy się o tytułach, które nie zostały nawet potwierdzone. O niektórych z nich spekuluje się od dawna.

Tym samym wielki przeciek gier EpicDB porównywany jest do ogromnego wycieku NVIDIA sprzed lat. Nie jest to może aż tak zasadne, bo mimo wszystko “zieloni” dostarczyli nam wcześniej zdecydowanie więcej informacji, ale z drugiej strony wirtualni “kopacze” cały czas przeszukują zasoby EGS, aby sprawdzić, co innego mogło jeszcze nie ujrzeć światła dziennego.

W ten jednak sposób dowiedzieliśmy się o całym multum gier ukrywających się pod nazwami kodowymi. Internauci ruszyli jednak na poszukiwanie odpowiedzi. W ten sposób udało się ustalić, iż projekt “Utah” to The Last of Us Part II, którego obecność na EGS można tłumaczyć powstającą wersją PeCetową. Z kolei w przypadku “Semla”, nazwa ta odnosić ma się do Red Dead Redemption (pliki zajmują jedynie 10 GB, czyli podobnie w przypadku wersji na PS4).

Jest jeszcze Saber Interactive z tajemniczym Project Batman, które rzekomo odnosi się do Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Będzie nowa gra Turok (remake? remaster?) oraz “Momo” odnoszące się do Final Fantasy IX Remake. No i projekt “Kondo” może oznaczać powstającą wersję PC Rise of the Ronin.

Źródło: Reddit