Posiadacze PC w końcu zagrają w Red Dead Redemption?

Co powiecie na wyczekiwany debiut Red Dead Redemption na PC? Tak, chodzi o pierwszą część, czyli tę sprzed naprawdę wielu lat. Informacją o potencjalnej premierze podzielił się w sieci niejaki Tez2, czyli dataminer, który znalazł na stronie Rockstar Games ciekawe informacje. Natrafił na krótki tekst zapowiadający rozgrywkę ze znanej gry w pecetowym wydaniu.

It looks like Rockstar is gearing up to release #RDR1 on PC. pic.twitter.com/2xMmpFIdCk — Tez2 (@TezFunz2) May 13, 2024

Podróżuj przez rozległe przestrzenie amerykańskiego Zachodu i Meksyku w grze Red Dead Redemption i jej towarzyszu z horroru o zombie, Undead Nightmare, w który można teraz grać na PC. Informacja ze strony Rockstar

Skąd pochodzi powyższy tekst? Miał on być częścią elementów marketingowych, które zostały dodane do aktualizacji strony w ostatnich dniach. To sugeruje nam, że ewentualna zapowiedź może mieć miejsce już niedługo. Ba, poza samą zapowiedzią możemy też oczekiwać względnie szybkiej premiery. To co, ruszamy na Dziki Zachód raz jeszcze?

Zobacz: Gry na Steam od 10 zł

Debiut gry na PC jest wyczekiwany przez graczy już od wielu lat. Oryginalnie produkcja od Rockstar Games ukazała się na rynku jeszcze w 2010 roku. Wówczas premiera miała miejsce na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. Od tego czasu tytuł nie pojawił się na komputerach, a jedyną “nowością” można uznać wydanie gry na PS4 i Nintendo Switch w ubiegłym roku. Chociaż od premiery minęło 14 lat, to sporo osób wciąż liczy na pecetowy port – i wiele wskazuje na to, że ten niedługo może stać się faktem. Jak sądzicie, czy aby nie jest już na to zbyt późno?

Źródło: videogameschronicle.com