Nad czym pracuje Naughty Dog? To nie The Last of Us!

Studio Naughty Dog ma ręce pełne roboty i nie chodzi tu o tryb multiplayer do The Last of Us. Deweloperzy podzielili się ostatnio informacją na temat aż kilku gier, które są przez nie tworzone. Maja to być coś doprawdy angażującego, dla jednego gracza, a na dodatek… zupełnie nowego. Macie jakieś pomysły, czego mogą dotyczyć nadchodzące produkcje? Przypuszczeń jest całkiem sporo.

The Last of Us, ale inaczej. Nad czym pracuje studio?

Naughty Dog ma w swoim portfolio kilka świetnych serii. Nie trzeba nikomu przedstawiać The Last of Us czy Uncharted, a to i tak najgłośniejsze gry z jedynie ostatnich lat. Co jednak powiecie na zupełnie nową markę, która być może właśnie się tworzy? Bo wiele wskazuje na to, że właśnie nad takim projektem pracują utalentowani deweloperzy związani z Sony i marką PlayStation.

Przed weekendem informowaliśmy, że Naughty Dog ostatecznie porzuciło prace nad stworzeniem nowej odsłony survivalowej serii w wydaniu multiplayer. Decyzja ta została uwarunkowana m.in. koniecznością przeznaczenia ogromnych zasobów na utrzymanie gry. Te mogłyby jednak zostać wykorzystane do tworzenia nowych gier dla jednego gracza, a właśnie tego najbardziej pragną fani. Wychodzi na to, że właśnie takie projekty otrzymamy w przyszłości.

Plotka głosi, że studio pracuje nad aż 3 tytułami, z których (prawie) każdy ma być czymś zupełnie nowym. Prawie, bo jednym najpewniej jest The Last of Us 3, czyli kontynuacja popularnej i uznanej serii. Czy wśród nich znajdziemy zupełnie nową markę, a może coś nowego w klimatach Uncharted? Czas pokaże. Możemy być jednak pewni tego, że fani rozgrywki dla pojedynczego gracza nie będą zawiedzeni.

Dobrze wiedzieć, że w dalszym ciągu rozwijane są projekty, których nadrzędnym celem nie jest generowanie przychodu na zasadzie mikrotransakcji, sprzedaży skórek i tym podobnych…