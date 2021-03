The Last of Us 2 – nieznane wcześniej detale robią duże wrażenie

Gracz odkrył, że The Last of Us 2 wciąż kryje multum ciekawych detali. Odblokowanie kamery pozwala dojrzeć ukryte szczegóły, a te są naprawdę imponujące.

Gry Naughty Dog słyną ze swojej szczegółowości. To jedne z tych produkcji, które potrafią zadziwiać graczy nawet wiele lat po premierze. O ile łowcy ciekawostek szybko odkrywają największe sekrety gier, tak te mniejsze detale pozostają ukryte na długo. Wygląda jednak na to, że gracze szybko rozpracowali sequel The Last of Us.

Ostrzegam, poniżej znajdziecie kilka większych spojlerów. Jeśli nie graliście jeszcze w TLoU 2, a planujecie, to lepiej nie przewijajcie w dół.

Moder znalazł ukryte szczegóły w The Last of Us 2

Moder Speclizer odblokował kamerę w hicie Naughty Dog. Dzięki temu udało mu się odkryć sekrety, które są właściwie niewidoczne gołym okiem. Można śmiało stwierdzić, że znaczna większość graczy nie miała nawet możliwości dostrzec ich w trakcie rozgrywki.

Pierwszą większą ciekawostkę znajdziemy już na samym początku gry. W momencie śmierci Joela, kamera pokazuje nam twarz Ellie. Okazuje się, że poza kadrem odpala się brutalna animacja dobijania bohatera. Nie jest ona specjalnie szczegółowa, ale sam fakt jej obecności robi wrażenie.

Kolejny smaczek to właściwie piękne podsumowanie kunsztu grafików pracujących w Naughty Dog. Jeśli naprawdę dobrze przyjrzymy się postaciom, okaże się, że mają one linie papilarne. Szczególnie łatwo to zauważyć, jeśli przyjrzymy się Ellie grającej na gitarze. Nie wydaje mi się, aby ktokolwiek był w stanie to zauważyć bez wykorzystania sztuczek z kamerą.

Nowy hit Naughty Dog to bardzo brutalna produkcja, która nie sili się na żadne ugrzecznienia. Walka wręcz jest dynamiczna i w jej trakcie ciężko zauważyć, że jeśli Ellie lub Abby przyłoży komuś w głowę, delikwent zostanie pozbawiony paru zębów, które efektownie odlecą w powietrze.

Co więcej, niesamowite szczegóły nie dotyczą tylko ludzkich bohaterów The Last of Us 2. W pewnym momencie gry możemy natrafić na konsolę PS Vita z odpalonym Hotline Miami. Jeśli bardzo dobrze się przyjrzymy, możemy nawet rozczytać elementy interfejsu w grze. Co więcej, pod grafiką z Hotline Miami ukryte jest menu Vity.

Świat The Last of Us słynie z przepięknych, zawładniętych przez naturę lokacji i w nich również kryje się wiele smaczków. Świetnym przykładem jest basen, w którym pływają kijanki. Co ciekawe, nie znajdziemy ich w żadnym innym miejscu w grze. Bardzo łatwo je pominąć i bez odblokowania kamery są one praktycznie niewidoczne.

Poniżej możecie obejrzeć materiał Speclizera. Znajdziecie w nim jeszcze parę ciekawostek, o których nie wspomniałem powyżej. Jeśli lubicie gry Naughty Dog, to zdecydowanie warto się z nim zapoznać.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.