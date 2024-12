Wielkie oczekiwania wobec The Game Awards 2024. Dwie zapowiedzi, na które gracze zrobią “jasna ch****a”

Znany dziennikarz branżowy Jason Schreier zdradził co nieco na temat zbliżającej się gali The Game Awards 2024. Gracze mogą spodziewać się dwóch, zaskakujących pokazów.

Wiemy, że na TGA 2024 z pewnością pojawi się Mafia: The Old Country oraz Borderlands 4. Niektórzy spekulowali o GTA VI i choć nie jest to wykluczone, wydaje się raczej mało prawdopodobne. Lecz czy coś w ogóle ma szansę zaskoczyć graczy?

“Jasna cholera” na The Game Awards 2024

W trakcie rozmowy z podcastem Kinda Funny znany insider i dziennikarz Jason Schreier wyjawił co nieco na temat zbliżającego się pokazu The Game Awards 2024. Stwierdził on konkretnie, że możemy spodziewać się co najmniej dwóch wielkich, zaskakujących zapowiedzi.

Co mogę powiedzieć bez narażania się na kłopoty? Wiem więc o kilku zapowiedziach, które się tam pojawią i zdecydowanie kwalifikują się one jako duże zapowiedzi. To powiedziawszy, duże zapowiedzi to gry, które nie wyjdą przez lata. Myślę więc, że jest spora szansa, że zobaczymy jeden lub dwa zwiastuny gry, która pojawi się w 2026 roku lub nawet później… Myślę, że tak będzie z kilkoma rzeczami… Są co najmniej dwie rzeczy, które wywołają u was reakcję w stylu “jasna cholera, nie mogę uwierzyć, że to się pojawiło!”. – powiedział Schreier

Gracze na Reddicie szybko zaczęli spekulację. Logicznym strzałem byłaby jakaś gra od Naughty Dog czy Santa Monica Studio – dwóch kluczowych twórców PlayStation. Schreier bywa dość dobrze poinformowany o planach Sony, więc być może właśnie o to mu chodzi? Niewykluczone oczywiście są też niektóre zapowiedzi od Microsoftu. Ze słów dziennikarza wynika, że nie będą to gry, o których powinniśmy wiedzieć, że istnieją.

Szybko jednak redaktor wyjaśnił swoje słowa. Chodziło mu o to, że redakcja Kinda Funny zareaguje w ten sposób na te zapowiedzi, bo będą to duże zapowiedzi gier, które oni lubią. Nadal jednak “wiele osób ma czuć się podekscytowanych”. I nie, nie będzie to Bloodborne. TGA 2024 będziemy mogli oglądać o godzinie 1:00 w nocy czasu polskiego z czwartku na piątek.

