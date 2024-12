Mafię 4 zobaczymy już za chwilę. Twórcy potwierdzają

Mafia: The Old Country pojawi się na The Game Awards 2024. Choć nie znamy szczegółów, istnieje szansa, że dostaniemy coś naprawdę konkretnego.

Wiemy kilka rzeczy. Po pierwsze, że nowa Mafia powstaje i ma się dobrze, bo podobno trafi do graczy już w 2025 roku. Po drugie, że tytuł zabierze nas lata przed wydarzeniami z pierwszej części cyklu, przedstawiając zmagania niektórych znanych bohaterów jeszcze na Sycili. Po trzecie, że jest na co czekać, bo rozgrywka ma wrócić do korzeni. I chwała za to twórcom, bo niczego innego fani zapewne od nich nawet nie wymagali.

Rychły pokaz Mafia: The Old Country

Teraz wiemy jeszcze jedną rzecz. Mafia: The Old Country ma pojawić się na The Game Awards 2024. Jedno z największych tegorocznych gamingowych wydarzeń ma obfitować w pokazy i zapowiedzi. To przecież nie tylko sama gala wręczenia nagród, ale również i możliwość zaprezentowania tego, co nadchodzi. 2K Games potwierdziło, że z pewnością zobaczymy kolejną część uwielbianej serii.

Oczywiście poskąpiono szczegółów, więc możemy się tylko domyślać, co przygotowali twórcy. Zgaduję, że tym razem dostaniemy coś więcej niż niemal statyczny trailer z kilkoma losowymi scenkami. Mogę śmiało założyć, że pojawi się bardziej konkretny materiał ukazujący nam oczekiwaną historię i bohaterów. Kto wie… zawsze istnieje szansa na jakiś gameplay.

Ponadto na wydarzeniu nie zabraknie także innej oczekiwanej premiery 2K Games, czyli Borderlands 4. Owszem, Gearbox pracuje nad pozycją i choć nic o niej nie wiemy, i tak nie możemy się doczekać. Oby udało się stanąć na wysokości zadania!

The Game Awards 2024 będziemy mogli oglądać o godzinie 1:00 w nocy czasu polskiego z czwartku na piątek.

