PS Plus – odbierz za darmo prezent do mega hitu, w który zagrało 10 mln osób

Dwa miesiące temu na komputerach PC oraz konsolach PlayStation i Xbox pojawiła się darmowa gra, która okazała się ogromnym sukcesem. Jeśli bawisz się przy The First Descendant, bo o tej strzelance mowa, możesz odebrać za darmo dodatek. DLC zgarną posiadacze PS5 i PS4, którzy mają aktywną usługę PS Plus.

The First Descendant pojawiło się na komputerach oraz konsolach dwa miesiące temu. Choć gra posiada wady, radzi sobie doskonale. Dowodem niech będzie przekroczony próg 10 mln użytkowników. W PlayStation Store widzimy oceny lekko powyżej 4/5, zatem widać, że warto zainstalować tę grę za darmo. A kto bawi się obecnie na sprzęcie od Sony i posiada PS Plus, może odebrać ekskluzywny pakiet wypełniony różnościami do upiększania postaci oraz broni.

Masz PS Plus? Bierz DLC do The First Descendant

Oferowany dodatek to Invasion Play Pack (pobierz z PS Store), w którym znajdziemy kilka przedmiotów za darmo:

Dzięki zawartości tego pakietu – stylowemu różowemu akcesorium na plecy, unikatowym skórkom broni, jaskrawym sprayom, niestandardowym makijażom i śmiałym farbom – będziesz się wyróżniać w każdej bitwie! PS Store

Poniżej możecie zobaczyć grafikę prezentującą całą zawartość paczki:

PS Plus – ekskluzywny dodatek do The First Descendant

The First Descendant to kooperacyjna, trzecioosobowa strzelanka RPG stworzoną na silniku Unreal Engine 5. Jak czytamy na karcie gry w PS Store, gracze wcielają się w Potomków zmagających się z Vulgusami – najeźdźcami z kosmosu, którzy ponad 100 lat temu przybyli do tego świata z innego wymiaru i sprowadzili siejące zniszczenie kolosy.

Źródło: PS Store / opracowanie własne