PlayStation rozdaje prezent posiadaczom PS Plus. Nic nie płacisz

Wystarczy posiadać abonament PS Plus, by odebrać z PS Store nowy upominek. To ekskluzywny dodatek do niesamowicie popularnej bezpłatnej strzelanki RPG.

Abonament PS Plus przydaje się nie tylko do grania online i odbierania co miesiąc nowych gier. Tak się składa, że od dzisiaj możemy sięgnąć po 12 kolejnych gier z oferty PS Plus marzec 2025. Ale to nie jedyna atrakcja z ostatnich godzin. W PlayStation Store pojawił się bowiem fajny dodatek do niezłej strzelanki, który zdobędziemy tylko w ramach subskrypcji. Nie istnieje żaden inny sposób, by zdobyć DLC, więc jeśli posiadacie Plusika, czujcie się wyróżnieni. A jeśli nie posiadacie, możecie kupić lub przedłużyć abonament korzystając z tanich doładowań PSN:

Prezent dla posiadaczy PS Plus. Co można odebrać?

Pamiętacie zeszłoroczna premierę gry za darmo The First Descendant? To kooperacyjna, trzecioosobowa strzelanka RPG stworzona na silniku Unreal Engine 5. O grze różnie się mówiło, niektórzy narzekali, ale w zasadzie to bardzo dobra produkcja, albo blisko 50 tys. posiadaczy konsol się myli. Bo właśnie tyle osób wystawiło ocenę wspomnianemu tytułowi w PS Store, z których średnia wynosi 3.99/5, zatem mamy niemal mocną „czwóreczkę”. I właśnie od dzisiaj możemy odbierać za darmo dodatek do The First Descendant, który jest oferowany przez PlayStation wyłącznie posiadaczom abonamentu PS Plus.

Rozdawane DLC pozwala nam „wyróżnić się” na placu boju za sprawą kilku elementów. To nie tylko skórki na broń, ale też unikatowe makijaże i wiele więcej.

Podnieś poziom rozgrywki dzięki nowemu pakietowi w The First Descendant! Spersonalizuj postać dzięki oszałamiającym skórkom broni, żywym farbom sprayom i farbom dla Potomków, stylowym przedmiotom na plecy i unikatowym makijażom Dzięki zawartości tego ekskluzywnego zestawu z pewnością zaznaczysz swoją obecność na polu walki! Opis DLC z PlayStation Store

Zerknijcie jeszcze na grafikę prezentującą darmowy dodatek, a kto chętny go pobrać, znajdzie tutaj również link:

The First Descendant Season 2 Ep.2: Beyond the Void PlayStation Plus Play Pack – odbierz za darmo

The First Descendant – tak wyglądają elementy darmowego DLC.

Źródło: PS Store