Popularna darmowa gra bez wsparcia na PS4 i Xbox One zaledwie rok po debiucie

Popularna gra za darmo nie będzie już wspierana na konsoli PS4 oraz Xbox One. Decyzja ta raczej nie jest zaskakująca, choć stało się to dość szybko.

W lipcu 2024 roku na rynku zadebiutowało The First Descendant, jedna z najpopularniejszych i najgłośniejszych gier free-to-play w tamtym czasie. Tytuł szybko spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem, choć opinie na temat jego jakości nie były zawsze pozytywne. Mimo wszystko gra w wydaniu na PC, PS5, PS4 oraz Xbox Series X/S i XOne często trafiała na dyski chętnych graczy. Mimo sukcesu, zaledwie rok po premierze tytuł nie będzie już więcej wspierany na last-genach.

Hitowa gra za darmo zamyka się na PS4 i Xbox One

Wszystko z powodu skali projektu. The First Descendant regularnie jest rozwijane, wzbogacane o nową zawartość i łatane, a twórcy najwyraźniej mają spore ambicje. Na tyle spore, że nie dadzą rady dalej rozwijać gry na last-genach, które ewidentnie nie dają rady z tym, co nowego czeka fanów. Dlatego też w trakcie ostatniej transmisji na żywo studio przyznało, że wersja na PS4 i Xbox One nie będzie dalej rozwijana począwszy od 19 lipca 2025 roku, na zaledwie dwa tygodnie przed pierwszą rocznicą wydania.

Wiadomość nie jest może i szokująca, ale dziwnie wybrzmiewa na tle ostatnich problemów tego projektu. W niedługi czas The First Descendant straciło sporą część odbiorców i boryka się z niedostatkiem graczy i brakiem istotnych nowości. Skasowanie wersji last-gen zdecydowanie nie pomoże w zdobycia większej liczby fanów.

Oznacza to tym samym, że tytuł zniknie z PS Store i Xbox Store, więc nie będzie się go dało pobrać. Multiplayerowy hit na szczęście wspiera cross-progresję, także bez problemu przeniesiecie dokonane postępy w wydaniu na nowszą konsolę.

Źródło: PlayStation Lifestyle