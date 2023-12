The Finals już dostępne do pobrania. Darmowy FPS cieszy się gigantycznym zainteresowaniem

Nie musimy już dłużej czekać i się niecierpliwić. Oto z okazji gali The Game Awards 2023 swoją premierę zaliczyła gra The Finals. Dość rewolucyjny i wciągający shooter zrobił genialny wynik podczas otwartej bety, a teraz możemy rozpocząć rozgrywkę w pełnej wersji tytułu. Doczekaliśmy się również kilku zmian.

The Finals z niezapowiedziana premierą

Twórcy i deweloperzy uwielbiają teasować swoje gry. Premiera wkrótce, debiut na rynku za rok — regularnie otrzymujemy informacje i daty, kiedy dany tytuł pojawi się na rynku. Co w takim wypadku postanowiło zrobić Embark Studios? Coś zupełnie innego, mianowicie gra The Finals doczekała się absolutnie niezapowiedzianej i nagłej premiery na gali The Game Awards 2023. Tak, tytuł już jest, możecie go pobierać, grać i cieszyć się pierwszym sezonem.

Ale jak to tak, bez zapowiedzi konkretnej daty, tylko od razu? Owszem, decyzja ta była wielkim zaskoczeniem. Na pewno wpłynęła na nią otwarta beta, która okazała się gigantycznym sukcesem. W grze bawiło się ponad 7 milionów graczy, tytuł zyskał ciepłe przyjęcie i poza kilkoma mankamentami technicznymi po prostu wszystko w nim grało.

Jesteście gotowi do gry? Warto wspomnieć, że z okazji premiery do produkcji dodano kilka nowości. Najważniejszą jest z pewnością nowa lokacja, czyli Las Vegas. Charakterystyczne miasto zostało przeniesione do wirtualnej rozgrywki, ukazując cały swój charakterystyczny urok — neony, kasyna, hotele, wszystko tu jest. Co ważne, to właśnie miasto z Nevady stało się wizytówką pierwszego sezonu rozgrywki. Ten koncentruje się wokół przepychu, kasy i świecidełkach.

The Finals to pierwszoosobowa strzelanka kooperacyjna, która jest dostępna już teraz na PC, PS5 i Xbox Series X|S. W grę zagracie zupełnie za darmo.