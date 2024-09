Zamiast 200 zł, zapłacicie tylko 4 zł. Genialna gra wyścigowa na Steam rekordowo tanio

The Crew 2, które żyć ma również w trybie offline, możecie obecnie kupić na platformie Steam za 4 złote. Zobaczmy, ile dobrych gier da się za to kupić… no tak, obecnie głównie właśnie tę.

Ubisoft w ostatnich latach nieco “podupadł” na zdrowiu i formie wydawania kasowych gier. Star Wars Outlaws okazało się niezłe, ale chyba niewystarczająco, a nadchodzące Assassin’s Creed Shadows wywołuje głośne kontrowersje jeszcze przed premierą. No ale od czego mamy wcześniejsze premiery firmy?

The Crew 2 na Steam w niepokojąco niskiej cenie

Na początku myślałem, że to błąd. Wiecie, ten z rodzaju “kupcie, a potem i tak wycofamy zakup”, w stylu klasycznych pricebugów. Okazuje się, że jednak nie, a wydawca naprawdę przecenił swój hit z 2018 roku o 98%. The Crew 2 normalnie kosztuje 200 złotych, bez 10 groszy. Teraz jednak zapłacicie tylko 4. Tak, 4 złote. Ciężko nie rekomendować takiej promocji!

Sprawdź się na amerykańskiej scenie sportów motorowych, eksplorując lądy, przestworza i morskie wody Stanów Zjednoczonych. Weź udział w najróżniejszych turniejach, kierując samochodami, motocyklami, łódkami i samolotami. – czytamy w opisie

Tytuł, jak już zapewne wiecie, skupia się na różnorodnych wyścigach za pomocą różnych środków transportu. Nadal prym wiodą samochody i motocykle, ale gracze siądą również za sterami m.in. samolotów czy łodzi. Sporo atrakcji, szczególnie jak na 4 złote. Gra może na premierę nie zgarnęła wybitnie wysokich ocen – średnia na Metacriticu to zaledwie 66/100 w wersji PC – lecz nie kosztowała wtedy tyle, co wątpliwej jakości pasztet. W tej cenie pasztetu nie polecam, ale za to The Crew 2 wydaje się naprawdę smaczne.

Warto wspomnieć, że gra, wedle zapewnień Ubisoftu, nie powtórzy wielkiego fiaska poprzedniej części. Gdy wyłączono jej serwery, tytuł został usunięty z kont graczy. W przypadku “dwójki” możemy spodziewać się nawet możliwości grania offline. I być może właśnie to nadchodzi, skoro grę dotknęła aż taka przecena.

