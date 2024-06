Gracze nie godzą się na uśmiercanie gier. Biorą sprawy w swoje ręce

Wiele razy byliśmy świadkami udanych działań wiernych społeczności wielu gier. The Crew może być tego kolejnym przykładem, nawet jeżeli prace znajdują się nadal na dość wczesnym etapie.

The Crew wraca do żywych

Ubisoft w kwietniu bieżącego roku zrobił rzecz, która natychmiastowo rozzłościła wielu graczy i to nawet nie tylko fanów The Crew. Firma wyłączyła serwery gry, czyniąc ją w zasadzie niegrywalną. Ruch ten nie był szczególnie kontrowersyjny sam w sobie, ale firma… usunęła również tytuł z biblioteki graczy. To już zdenerwowało wiele osób, bo stwarza potencjalnie niebezpieczny precedens.

Nie dziwi więc, że fani nie chcą dać za wygraną i postanowili reanimować popularną wyścigówkę. Gra otrzymała właśnie fanowską “działającą” wersję, która na razie znajduje się w powijakach, ale to zawsze coś. Twórcom idzie jednak dość szybko. Od kwietnia do czerwca zaliczyli spory postęp, m.in. umożliwiając swobodną eksplorację mapy! Projekt The Crew Unlimited ma przede wszystkim uczynić tytuł zdatny do rozgrywki offline.

Fani wskrzesili również system kupowania pojazdów i ich personalizację. Ponadto przebudowano system Smart Loot, który gwarantował do tej pory nagrody za wykonywanie konkretnych aktywności lub zdobywanie osiągnięć. Teraz związany jest z poziomami samochodów. Na YouTube pojawił się film, który obrazuje skalę zmian.

Inna sprawa jest taka, czy Ubisoft nie obrazi się to wszystko? Firma może tak naprawdę w dowolnym momencie “ubić” projekt, a dla gry byłaby to już dwukrotna śmierć. Sam jednak nie wiem, czy odważyliby się na aż tak skrajne denerwowanie graczy…

