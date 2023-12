Twórcy Until Dawn prezentują grę singleplayer w świecie Dead by Daylight. Premiera w 2024 roku

The Casting of Frank Stone to nowa gra od cenionego Supermassive Games. Twórcy Until Dawn i Quarry zabiorą nas do świata Dead by Daylight.

Behaviour Interactive to cenione studio, które wydało Dead by Daylight – swoistego prekursora wszelkich „asymetrycznych horrorów”, a zarazem tytuł, który cieszy się sporą bazą graczy po wielu latach od premiery. Samo uniwersum mrocznego bytu i jeszcze mroczniejszych morderców ma jednak potencjał. Jak na razie – niewykorzystany. Wszystko się jednak zmieni, bo do pomocy przychodzi Supermassive Games, czyli specjaliści od narracyjnych horrorów przygodowych.

Autorzy The Quarry czy Until Dawn już jakiś czas temu potwierdzili, że pracują nad grą w uniwersum Dead by Daylight. Na The Game Awards 2023 w końcu zaprezentowali pierwszy efekt swoich prac. Pod wieloma względami będzie to więc kolejna przygodówka narracyjna. Czy będzie równie „filmowa” jak choćby The Quarry? Nie wiemy, ale raczej każdy może się właśnie tego spodziewać. Zwiastun zapowiada jednak ciekawe podejście do tego uniwersum.

W głębi oregońskiej huty stali makabryczne zbrodnie sadystycznego zabójcy wywołują koszmary nie do pojęcia. Zagłęb się w tajemnicę Cedar Hills u boku oryginalnej obsady bohaterów, których losy splatają się podczas nieprawdopodobnej podróży w miejscu, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje. Każda podejmowana przez ciebie decyzja wpływa na fabułę oraz los bohaterów tej opowieści pełnej emocjonalnych zwrotów akcji, oraz wydarzeń, podczas których walka toczy się o najwyższą stawkę. Odkryj, jak pozornie prosty wybór może zmienić się w łamiący serce dylemat. – czytamy w opisie produkcji

The Casting of Frank Stone jest więc kolejną eskapadą, by z DbD uczynić „multiwersum” dla fanów horrorów, o ile to się w ogóle może udać. Tytuł ma zadebiutować na rynku w 2024 roku w wersji na PC, PS5 i Xbox Series X/S.