Test Drive Unlimited Solar Crown – pierwsze oceny gry. Chyba mamy falstart…

Już za parę dni premiera Test Drive Unlimited Solar Crown. Wyczekiwany powrót kultowej serii wyścigów spróbuje rozruszać nieco skostniały rynek gier wyścigowych, choć będzie to zadanie trudne. W sieci pojawiły się pierwsze oceny gry, które jasno pokazują, że tytułowi sporo brakuje do spełnienia pokładanych w nim nadziei.

Pierwsze oceny Test Drive Unlimited Solar Crown. Czy warto?

Seria Test Drive wraca po latach i… Cóż, nie budzi aż takich emocji, jak inne głośne powroty. Większość graczy zdecydowanie nie pamięta pierwszej i drugiej odsłony Unlimited, które pojawiły się jeszcze w czasach PS3 i Xbox 360. Mimo to deweloperzy zdecydowali się tchnąć w markę nowe życie, przygotowując Unlimited Solar Crown. Chociaż do premiery pozostało jeszcze kilka dni, to w sieci pojawiły się już pierwsze recenzje najnowszej gry wyścigowej.

Obecnie średnia ocen na platformie Metacritic wygląda dość średnio. Gra może “pochwalić” się 66 punktami na PS5 i 60 na Xbox Series X|S. Jak wyglądają poszczególne oceny gry?

God is a Geek – 7,5/10

GamingBolt – 7/10

Gamereactor UK – 7/10

GameGrin – 7/10

VGC – 6/10

Eurogamer Portugal – 6/10

Push Square – 6/10

Na co zwracają uwagę recenzenci? Przede wszystkim, to nie jest zła gra — ale nie stanowi godnej konkurencji dla gigantów w postaci np. Forzy Horizon. Tytuł nie wprowadza nowej jakości do gatunku wyścigów w otwartym świecie, nie dorównuje skalom konkurencyjnym grom. Mimo wszystko, nowy Test Drive daje graczom masę aktywności i sposobów na rozgrywkę, ostatecznie pozostając tytułem w który gra się bardzo przyjemnie.

Premiera już 12 września 2024 roku na PC, PS5 i Xbox Series X|S.

