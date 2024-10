Test Drive Unlimited: Solar Crown od 103 zł. Duża promocja na PC i PS5

Test Drive Unlimited: Solar Crown miało swoją premierę 12 września, a więc nieco ponad miesiąc temu. Nie jest to może hit nad hitami, lecz jeśli chcecie kupić wyścigi tanio, nadarza się okazja. Sony przeceniło srebrną oraz złotą edycję gry w ramach Okazji Tygodnia, a cenę możemy dodatkowo obniżyć tanimi doładowaniami PSN. Kto natomiast chciałby taniutki klucz Steam na nowe Test Drive, może sięgnąć po standardowe wydanie już za 103,91 zł. To duża oszczędność w porównaniu do ceny gry bezpośrednio na platformie Valve. Spójrzcie sami, ile zostanie w portfelu.

Jak kupić najtaniej TD Unlimited: Solar Crown na PC?

Tutaj polecamy promocję ze sklepu Instant Gaming. To zaufane źródło, więc możecie kupować bez obaw:

Kup w promocji Test Drive Unlimited: Solar Crown na PS5

Sony przeceniło dwie edycję gry. Ścięto cenę srebrnego wydania z 339 zł do 271,20 zł. Złota edycja kosztuje natomiast 291,75 zł zamiast 389 zł. Jeśli jednak skorzystasz z tanich doładowań, zdobędziesz 300 zł w portfelu PS Store za 258 zł. Wystarczy kupić 3 karty po 100PLN lub jedną 200PLN i jedną 100PLN. Nie dość, że wystarczy na grę, to jeszcze zostanie kilkanaście złotych na kupno innych gier, choćby tych, które wybraliśmy z najnowszej wyprzedaży na Halloween w PlayStation Store.

Oto linki do tanich doładowań z Instant Gaming. Zaraz pod nimi linki do przecenionych edycji wyścigów.

Okazja Tygodnia w PS Store