Test Drive Unlimited Solar Crown bez 60 FPS – nawet na potężnym PC z RTX 4090

W sieci pojawiła się krótka analiza techniczna gry Test Drive Unlimited Solar Crown. Okazuje się, że nawet PC z kartą graficzną RTX 4090 może mieć problemy z uzyskaniem 60 klatek na sekundę. To nietypowa sytuacja, albowiem gra nie posiada żadnych zasobochłonnych wodotrysków pokroju ray tracingu.

Słaba wydajność Test Drive Unlimited Solar Crown na PC?

Jak donosi dsogaming.com, najnowsza odsłona serii Test Drive Unlimited nie pozwala na grę w 60 FPS przy 4K – nie radzi sobie z tym nawet karta graficzna RTX 4090, która jest przecież najpotężniejszym GPU dostępnym na rynku. Natywne 4K w takiej konfiguracji to średnio 50 klatek z okazjonalnymi spadkami do poziomu 45 FPS. A to wszystko bez ray tracingu, którego w grze i tak nie ma.

Zobacz też: Najlepsze gry z lekcji informatyki. W to graliśmy, gdy nauczyciel nie patrzył

Co odpowiada za taki stan rzeczy? Okazuje się, że wszystkiemu winny jest silnik gry. KT Engine, który jeszcze jakiś czas temu był stosowany w serii WRC, nigdy nie był zbyt dobrze zoptymalizowane. To oznacza, że przy graniu w natywnej rozdzielczości 4K osiągnięcie 60 klatek na sekundę jest praktycznie niemożliwe. Jest jednak pewna sztuczka, która może nam pomóc.

Chodzi oczywiście o technologię DLSS, dzięki której licznik FPS-ów szybko wskoczy do wyższych wartości, nawet 80 klatek obrazu. Jasne, wykorzystujemy tutaj technologię generującą klatki, ale w ostatecznych rozrachunku płynność gry w dużej rozdzielczości znacząco wzrasta.

Źródło: dsogaming.com