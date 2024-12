Tani Xbox Game Pass! Promocja nadal trwa, oszczędź do 40% na zakupie abonamentu

Gdzie kupić tani Xbox Game Pass? Abonament w promocji

Czy pod choinką udało wam się znaleźć jakieś ciekawe gry? Jeżeli nie, to nic straconego. Dostęp do wielu świetnych hitów da wam abonament Game Pass, w którego bibliotece znajdziecie m.in. najnowsze Call of Duty: Black Ops 6 i wiele innych — bez dodatkowych opłat. Wystarczy kupić abonament na PC lub konsole Xbox i cieszyć się dostępem do setek produkcji.

A gdzie kupić tani Xbox Game Pass? Obecnie w sklepie Instant Gaming trwa promocja, dzięki której kupicie dostęp do usługi nawet do 40% taniej. Co najważniejsze, aktywujecie go bez żadnych sztuczek i kombinowania, bez używania VPN i tym podobnych. Po prostu kupujecie kod i bezpiecznie aktywujecie go na swoim koncie. Brzmi uczciwie? W rzeczy samej takie jest.

Poniżej znajdziecie najciekawsze oferty na abonament w promocji:

Z promocji warto skorzystać, bo abonament bardzo się opłaca. Dzięki niemu uzyskujemy dostęp do wielu gier jednocześnie, rozgrywki online i nie tylko. Zarówno na PC, jak i na konsolach Xbox — zawartości jest sporo, a cena w promocji jest niezwykle atrakcyjna.

Źródło: Instant Gaming