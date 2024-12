Czy Xbox Game Pass Ultimate się opłaca? Wady i zalety abonamentu

Decydując się na zakup abonamentu Xbox Game Pass musimy wybrać, który wariant nas interesuje. Do wyboru mamy kilka, a najbardziej kusi ten najwyższy, czyli Xbox Game Pass Ultimate. Czy się opłaca? To zależy — w tym materiale przedstawimy wady i zalety tego abonamentu oraz określimy, dla kogo jest to opłacalny zakup.

Gdzie kupić Game Pass? Oto najlepsze oferty

Jeżeli poszukujecie dobrych ofert na abonament Game Pass, to mamy coś dla was. Zebraliśmy najciekawsze opcje zakupowe na różne warianty – od podstawowej wersji Core, po wariant na PC czy Ultimate, który pozwoli wam grać w gry z usługi na pecetach i konsolach. Nawet jednocześnie, jeżeli macie podzielność uwagi. Atrakcyjne ceny — lepsze od tych Microsoftu — znajdziecie poniżej:

Xbox Game Pass Ultimate — najdroższy abonament Game Pass

Przeglądając oferty abonamentu Game Pass wzrok od razu zwraca na siebie wariant Xbox Game Pass Ultimate. Ten jest najdroższy, cenowo mocno odbiega od wersji Core czy na PC. W zamian oferuje jednak naprawdę sporo, bo jest to pakiet, który ma nam zapewnić pełne doświadczenie tego, co w usłudze oferuje Microsoft. Co to oznacza? Przede wszystkim nieograniczony dostęp do wszystkich gier w bibliotece, czyli setek produkcji. To jednak nie wszystko, bo w zestawie otrzymujemy również możliwość grania po sieci, dostęp do gier na premierę czy dodatkowo abonamentu EA Play, w którym również znajdziemy sporo ciekawych produkcji, a nawet 10-godzinne wersje próbne nowych gier.

To oczywiście nie wszystko! W ramach pakietu Ultimate mamy też możliwość korzystania z usług sieciowych gier, czyli na przykład grania w trybach multiplayer. W ten sposób otrzymujemy też szereg innych korzyści, na przykład specjalne zniżki dla abonentów w sklepie Microsoft Store. No i nie zapomnijmy o najważniejszym, czyli wisience na torcie. Abonament Xbox Game Pass Ultimate pozwala na korzystanie z dobrodziejstw usługi na konsolach Xbox i PC — jednocześnie. Co więcej, skorzystamy też z usług grania w chmurze, która działa coraz lepiej i nie wymaga od nas pobierania czy też instalowania gier na swoim urządzeniu. W ten sposób zagramy nawet bezpośrednio na telewizorze (bez konsoli!), leciwym laptopie z dostępem do internetu lub smartfonie.

Czy Xbox Game Pass Ultimate się opłaca? Zalety

Abonament Xbox Game Pass Ultimate to najdroższy wariant usługi Microsoftu. Dlatego nie dziwi, że ta forma abonamentu jest wypakowana zawartością i korzyściami. Jak przekonuje nas sam Microsoft, ten abonament to:

Gry do grania w trybie wieloosobowym

Dostęp do EA Play

Granie w gry w chmurze

Korzystanie z bogatej biblioteki na PC i konsolach

Darmowe korzyści — ekskluzywne materiały i nie tylko

Nowe gry — tytuły dostępne na premierę

Rabaty — dodatkowe promocje w sklepie

Najważniejszą informacją w kontekście Game Pass Ultimate jest to, że abonament oferuje nam taki sam dostęp do wszystkich gier i usług zarówno na PC, jak i na konsolach. Dla porównania, PC Game Pass oferuje te rzeczy wyłącznie na komputerach, podczas gdy Xbox Game Pass jedynie na konsolach Xbox. Wersja Ultimate stanowi połączenie tych wszystkich zalet dla posiadaczy obydwu platform. Jeżeli zatem macie dobrego PC i konsolę Xbox, to jest to najlepszy wybór. Wówczas wykorzystacie pełny potencjał abonamentu.

Świetne gry dostępne od ręki

Ciężko też przejść obojętnie wobec gier na premierę. W tym roku do abonamentu Xbox Game Pass dołączyło sporo gier, spośród których część była dostępna na premierę. Nie trzeba daleko szukać — w tym roku kilka hitów było dostępnych od razu dla posiadaczy abonamentu:

Call of Duty: Black Ops 6

STALKER 2: Serce Czarnobyla

Indiana Jones i Wielki Krąg

A to tylko 3 produkcje z końca tego roku. Wiemy już, że w pierwszym kwartale 2025 roku do abonamentu dołączy m.in. Avowed. Będzie w co grać i to od razu na premierę, bez dodatkowych opłat.

Masz Xbox Series X|S? Microsoft ma dla Ciebie darmowy prezent z okazji premiery gry

Warto też wspomnieć o możliwościach płynących z rozgrywki sieciowej. Teraz do grania online na konsoli potrzeba abonamentu. Na szczęśćcie w pakiecie z wersją Ultimate abonamentu mamy przepustkę do grania online. W ten sposób pobawimy się po sieci w każdej grze — od Call of Duty po Fortnite i nie tylko. Dla wielu graczy to kluczowy czynnik dlatego dobrze, że nie musimy dopłacać. Nie zapomnijmy też o rabatach i specjalnych okazjach. Często dostęp do abonamentu pozwala nam uzyskać dodatkowe korzyści jak darmowe gry czy specjalne rabaty w sklepie Microsoft Store. To zawsze jakaś dodatkowa oszczędność podczas kupowania gier i dodatków.

Ciekawe gry z Game Pass

W co mogą zagrać posiadacze abonamentu? Biblioteka jest naprawdę duża, dlatego po zakupie dostępu do usługi będziecie mogli zagrać m.in. w:

Assassin’s Creed Origins

The Case of the Golden Idol

Cities: Skylines

Citizen Sleeper

Cocoon

Control

Crusader Kings 3

Death’s Door

Diablo 4

Doom

Fallout: New Vegas

Forza Horizon 5

Halo: The Master Chief Collection

Hi-Fi Rush

Inscryption

J usant

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Microsoft Flight Simulator 2024

…i wiele więcej

Wady Xbox Game Pass Ultimate

Tak naprawdę jedynym “minusem” abonamentu Xbox Game Pass Ultimate jest jego cena. To najdroższy abonament Microsoftu, który w oficjalnej sprzedaży kosztuje aż 73,99 złotych na miesiąc. To sporo i nie ma co ukrywać, że przydałaby się jakaś promocja. Na szczęście mamy dla was coś specjalnego. Już teraz możecie kupić Game Pass Ultimate taniej — i to bez używania VPN czy kombinowania. W sklepie Instant Gaming znajdziecie świetną promocję na abonament, który da wam dostęp do gier na PC i konsolach.

Link do oferty znajdziecie poniżej:

W ten sposób zaoszczędzicie aż 30 złotych na miesiąc, co w skali roku daje nam prawie 400 złotych w portfelu. To świetna oferta i warto z niej skorzystać, zanim promocja się zakończy.

Alternatywa? Game Pass na PC i konsole

Jeżeli koszt abonamentu w wersji Ultimate jest dla was za wysoka, to nic nie szkodzi. Zawsze można zdecydować się na “połowiczny” wariant, który oferuje korzyści usługi tylko na PC lub odpowiednio na konsolach. Microsoft przygotował specjalne wersje abonamentu, które są dedykowane poszczególnym platformom. W ten sposób będziemy mogli korzystać z Game Pass podczas grania na PC albo tylko na konsoli.

Czy warianty dedykowane poszczególnym platformom mają jakieś ograniczenia? W zasadzie nie — jedyne “ale” wynika z tego, jakiej platformie jest dedykowany dany abonament. Dlatego posiadając Game Pass na PC musimy liczyć się z tym, że będzie on dostępny jedynie na komputerze. I w drugą stronę — Game Pass na konsoli pozwoli na granie tylko na Xboksie, bez dostępu do gier na PC.

To dobre rozwiązanie dla graczy, którzy korzystają z tylko jednej platformy. Możemy w ten sposób ograniczyć swoje wydatki, bez ograniczania doświadczenia. Mając tylko Xboksa, nie ma sensu płacenie za granie na PC, podobnie, gdy poza dobrym PC nie posiadamy własnej konsoli. Jak widać, opcji jest sporo, a my możemy dokładnie dostosować ofertę do swoich oczekiwań. No i zapłacimy tylko za to, czego naprawdę potrzebujemy.

Czy Game Pass się opłaca?

Biorąc pod uwagę liczbę gier i premierowych produkcji, tak — Xbox Game Pass opłaca się zarówno na PC, jak i na konsoli. W ten sposób otrzymujemy dostęp do potężnej biblioteki i w zasadzie nie musimy kupować nowych gier. Nie musimy mieć Xboksa, żeby korzystać z usługi. Możliwe jest nawet granie w chmurze na swoim telefonie.

