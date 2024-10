Do sieci trafiło zdjęcie przedstawiające pudełko konsoli PS5 Pro. W porównaniu do opakowania standardowego urządzenia, te nowe jest dość małe. Sony ewidentnie poradziło sobie ze zmniejszeniem gabarytów sprzętu w ciągu ostatnich kilku lat.

Pudełko PS5 Pro już w sieci. Zobacz, jak wygląda

Na kilka dni przed premierą nowej konsoli Sony, do sieci trafiło zdjęcie przedstawiające jej opakowanie. Sprzęt różni się gabarytami od podstawowej jednostki, co widać na przykładzie kartonika. Ten jest wyraźnie mniejszy i zdecydowanie bliżej mu do wariantu Slim – są praktycznie identyczne. Ważnym elementem jest czarny kolor opakowania. To wyraźnie podkreśla przynależność sprzętu do “cyfrowej” rodziny konsol, czyli tych pozbawionych napędu.

Zdjęcia pojawiły się na portalu X (dawniej Twitter) i możecie rzucić na nie okiem poniżej. Jak podoba wam się design nowego opakowania?

Przypominamy, że premiera PS5 Pro już niedługo, bo 7 listopada 2024 roku. Sprzęt możecie zamówić np. z polskich elektrosklepów w sieci. Jakiś czas temu przygotowaliśmy dla was przegląd najlepszych ofert, z których możecie skorzystać. Warto pamiętać, że nowa konsola nie posiada w zestawie napędu. Chcąc odpalać gry z płyt, konieczne będzie zaopatrzenie się w taki gadżet. To, niestety, nie jest jednak tanie. Cóż, pozostaje nam cyfrowa dystrybucja…

