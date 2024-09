Switch 2 – jaka cena, kiedy premiera? Pojawił się przeciek

Plotki o konsoli Switch 2 pojawiają się już od dawna, a Nintendo dość długo trzymało język za zębami. W ostatnim czasie potrzeba ogłoszenia czegoś nowego była jeszcze głośniej wyrażana przez graczy — choćby przez pokaz PS5 Pro. Wiele osób stwierdziło, że Nintendo może teraz zrobić coś iście genialnego. Zaprezentować konsolę w przystępnej cenie, skupionej na grach, a nie technologiach, sztucznej inteligencji i innych współczesnych nowinkach. Czy faktycznie tak się stanie?

Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej po części tak. Garść informacji o nowej konsoli ujawnił na pewnym Discordzie użytkownik o nicku moistycharlie. Nie jest to przypadkowy leaker — wcześniej celnie przewidział (albo dowiedział się) szczegóły na temat PS5 Pro od Sony. Tym razem ma dla nas informacje na temat nowej konsoli od Nintendo. Co wiemy?

Switch 2 ma zostać zapowiedziany na początku przyszłego miesiąca, czyli w październiku 2024. To wpisywałoby się w cel Nintendo zapowiedzenia sprzętu do końca roku fiskalnego (to nastąpi dopiero w marcu). A co z ceną? Konsola nie będzie najdroższa, ale podrożeje względem oryginalnego Switcha. Nowe Nintendo ma kosztować 399 dolarów (1543 zł bez wliczania marż i podatków).

Z ciekawostek, przecieki głoszą o wykorzystywaniu przez konsolę dwóch ekranów jednocześnie. Nie wiadomo, czy chodzi o zaaplikowanie dwóch ekranów, czy może symultanicznej rozgrywki wyświetlanej na wyświetlaczu konsoli i telewizora – jak w Wii U.

