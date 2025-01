Nowy Superman staje się memem. Zwiastun budzi mieszane emocje

Są tu jacyś fani Supermana? Bo ostrzegam – możecie poczuć się dziwnie, oglądając najnowszy zwiastun. Już pierwszy materiał wywołał niemałe kontrowersje, ale nowy spot powoli staje się memem w internecie.

Zwiastun filmu Superman stanie się memem?

Wszystko tak naprawdę przez ostatnie kilka sekund zwiastuna, który i tak sam bardzo krótki, bo trwa zaledwie 30 sekund. Nawet w takim krótkim czasie udało się niejako wywołać kontrowersje wśród widzów, którzy dostrzegli nienaturalne ułożenie twarzy aktora Davida Corensweta w roli Supermana. Chodzi o moment z lataniem, gdy oczy aktora rozchodzą się w dwóch przeciwległych kierunkach. Co ciekawe, akurat w tej perspektywie to nic zaskakującego, choć i tak nie obeszło się bez kąśliwych uwag i sugestii, że mimo wszystko twórcy powinni nieco to zmienić.

„Jedno oko na Metropolis, a drugie na Gotham” – pisze jeden z komentujących. „Jego oczy przypominają mi nieco lalkę ze Squid Game” – wtóruje mu inny. Zdecydowanie nie pomogło, że to właśnie ujęcie z tej sceny wykorzystano do miniaturki w serwisie YouTube. Niektórzy dostrzegają także inne fragmenty o „memicznym” potencjalne, jak choćby Lexa Lutora „napuszonego niczego Pitbull”.

Twitter oczywiście nie pozostał dłużny, więc szybko pojawiły się przeróbki lub porównania. Niektórzy nadal nie mogą wybaczyć Jamesowi Gunnowi tego, że porzucił świetnie sprawdzającego się w tej roli Henry’ego Cavilla.

Na scenę szybko wkroczył reżyser James Gunn, który zapewnia, że twarz Supermana nie została ani odrobinę muśnięta efektami specjalnymi czy poprawkami, a wszystko wygląda tak nienaturalnie ze względu na wybór konkretnego obiektywu kamery.

Źródło: ComicBasics