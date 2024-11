Powstają dwa nowe filmy z Batmanem – potwierdza James Gunn

Batman Matta Reevesa udał się nadspodziewanie dobrze, przywracając wiarę w kondycję kinowego uniwersum DC (które tak naprawdę na chwilę obecną nie jest już nawet uniwersum). Pewne jest, że powstaje druga część, na razie znana jako “Batman Part Two”. Znów w roli człowieka-nietoperza wystąpi Robert Pattinson, ale nie znamy żadnych innych szczegółów.

Batman razy dwa

Jakoby niezależnie od tego filmu, trwają również prace nad drugim kinowym obrazem z Batmanem w roli głównej. Ma nim zostać aktorska wersja animowanego serialu “Batman: Odważni i bezwzględni”, w którym człowiek-nietoperz pracuje wraz z innymi herosami DC, zwalczając “tych złych” nie tylko w innych lokacjach niż charakterystyczne Gotham, ale także nawet w innych uniwersach. Za reżyserię odpowiadać ma Andy Muschietti, autor choćby Flasha z 2023 roku czy serii “To”.

Niektórzy zaczęli martwić się, że film Muschiettiego wyleciał z planów DC, ale James Gunn w rozmowie z fanowskim serwisem Omelette przyznał, że to nonsens. Do tego podkreślił, że nie widzi przeszkód w tym, aby jednocześnie powstały dwa nowe filmy z Batmanem, w którego wcielać się będą inni aktorzy.

W tej chwili posuwamy się naprzód z Brave and the Bold, to dzieje się teraz, a Matt pisze The Batman 2 i to też dzieje się teraz. – potwierdził Gunn

No cóż, na razie więcej informacji nie wiemy. The Batman 2 ma trafić na plan na początku 2025 roku. Nie znamy szczegółów The Brave and the Bold.

Źródło: World of Reel