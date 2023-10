Ta gra zrujnuje Ci życie. Jest dostępna za darmo na Steam!

Jeżeli nie cenicie sobie zbytnio własnego dobrostanu, to mamy świetną wiadomość. Już teraz odbierzecie niezwykle ciekawą grę zupełnie za darmo na Steam. Chodzi o How Fish is Made, czyli tytuł tyle filozoficzny, co również niepokojący.

Na pierwszy rzut oka, How Fish is Made wygląda odrażająco i prymitywnie. Dodajmy do tego długość tytułu (da się go ukończyć w 40 minut) i mamy przepis na niezbyt interesujący wytwór indie… lecz czy aby na pewno? Okazuje się, że gra, która jest teraz dostępna za darmo na Steam to filozoficzny tytuł, zmuszający gracza do wielu przemyśleń. Choć wygląda strasznie, motywem przewodnim gry są decyzje i wynikające z nich konsekwencje.

W How Fish is Made wcielamy się w sardynkę, której w zasadzie wszystko jest już obojętne. Eksplorując przedziwne i odrażające lokacje, napotykamy innych przedstawicieli rybiego świata, choć wokół brakuje wody. Głównym zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zmierzamy w górę, lub w dół. Który kierunek jest odpowiedni? Problem w tym, że nie wiadomo. Zdania są podzielone, a my możemy opowiedzieć się po jednej ze stron.

Zobacz: Ja, Inkwizytor dostępny za darmo do przetestowania

Jak za darmo, to i ocet słodki — a How Fish is Made to doprawdy ciekawy tytuł, który niejednego gracza zmusi do przemyśleń. Sam charakter produkcji jest też wystarczająco nietypowy, aby przyciągnąć miłośników brudu i niepokoju. Trochę jak Scorn, ale ze zdecydowanie innym przesłaniem. No i grafiką rodem sprzed kilku generacji, choć w tym wypadku to jedynie zaleta. Dlatego właśnie śmiało polecamy, nawet na krótką chwilę.