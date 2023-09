Nagła premiera Counter-Strike 2 na Steam. Gra dostępna za darmo dla każdego

Counter-Strike 2 właśnie zadebiutowało, czego teoretycznie się nie spodziewaliśmy. W praktyce jednak Valve mówiło o tym wcześniej . No ale już jest!

Jeżeli miałbym opisać swoje zmagania z CS:GO dwoma słowami, byłoby to „Boże, nie”, za czym zacząłbym głośno wyć w stronę nieba. To chyba jednak swego rodzaju syndrom sztokholmski, bo gra chwyciła mnie w swoje sidła i wraz ze znajomymi przed laty staraliśmy się w końcu coś w niej ugrać. Wychodziło z różnym skutkiem, ale swoiste gamingowe PTSD powraca, bo właśnie mamy okazję zagrać w Counter-Strike 2.

Counter-Strike 2 z nagłym debiutem na Steam

Gra dostępna jest już teraz na Steam. Tak, wiem – Valve oczywiście nie lubi się w zapowiadaniu gier z konkretną datą premiery, a zamiast tego woli zaskakiwać graczy. Dlatego też każdy ogra nowego-starego CS’a w ulepszonej formie już teraz. Aby pobrać tytuł, wystarczy udać się na kartę gry na Steam. Aha, i jest też zwiastun z okazji debiutu.

Jeżeli zastanawiacie się, co się zmieniło, oto odpowiedź: granaty dymne. Żartuję, choć z drugiej strony to faktycznie jedna z największych nowości, bo „smołki” działają teraz niczym prawdziwe. Poprawiono kod sieciowy, ulepszono grafikę, zmieniono mapy i nie tylko. Na Steam czytamy, że to:

zupełnie nowe klasyfikacje CS wraz ze zaktualizowanym trybem Premier;

rankingi globalne i regionalne;

zaktualizowane i przerobione mapy;

przełomowe, dynamiczne granaty dymne;

rozgrywkę niezależną od częstotliwości aktualizacji serwera;

zaprojektowane na nowo efekty graficzne oraz dźwięk;

przeniesienie wszystkich przedmiotów z CS:GO do CS2.

Brzmi więc dobrze, a jak jest w praktyce? Na ten moment CS2 może pochwalić się „bardzo dobrymi” opiniami społeczności. Nie jest źle.