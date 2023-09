Polskie Ja, Inkwizytor do przetestowania za darmo. Znamy okres premiery

Zaskakujące, ale nie musimy czekać aż do kolejnego Steam Next Fest na przetestowanie za darmo polskiego RPG-a akcji Ja, Inkwizytor. Choć samo wydarzenie związane z darmowymi demami rozpocznie się dopiero 9 października, grać możemy już teraz. Wystarczy konto na Steam i chwilka pobierania wycinka gry.

Ja, Inkwizytor w wersji demo

Jeżeli chcecie przekonać się, jak polskie studio The Dust poradziło sobie z grową adaptacją powieści Jacka Piekary, odsyłam pod ten adres, gdzie znajdziecie demo gry na Steam. W tej wersji udacie się w rejon portu i rynku, aby przekonać się, czy pogłoski dotyczące grasującego w okolicy wampira mogą być prawdziwe. Znalazło się też miejsce, aby przyjrzeć się z bliska Nieświatowi -wewnętrznemu wymiarowi, który stanowi jedną z głównych atrakcji całej tej historii.

Tytuł niestety wciąż niedomaga technologicznie i wciąż przypomina raczej pozycje z ery PS3. Być może jednak dzięki temu gracze ze starszym sprzętem będą mogli go uruchomić? Tego nie wiem, bo sam jeszcze dema nie ogrywałem i nie mam pojęcia, jak wygląda tu kwestia optymalizacji. Liczę jednak na to, że będzie dobrze.

Szczególnie na premierę, która wedle zapewnień twórców zbliża się wielkimi krokami. Ja, Inkwizytor pokaże nam się w pełnej krasie w lutym 2024 roku. Oby tylko twórcy nie musieli kolejny raz przesuwać premiery.

Gra powstała jako adaptacja cyklu inkwizytorskiego Jacka Piekary. Tytuł od The Dust jest przygodową grą akcji ukazaną z perspektywy trzeciej osoby. Wcielimy się w Mordimera Madderdina. Jako inkwizytor zostajemy wysłani do miasta Königstein w celu, klasycznie, wyplenienia grzechu. Po drodze napotkamy jednak na szereg tajemnic i spraw do rozwiązania