44 gry Steam do 7 zł. Mało znane gry akcji, RPG, FPS-y, horrory i nie tylko

Dzisiaj przyjrzymy się promocjom na gry PC, o których mało kto wspomina. Wszyscy polecają raczej te najbardziej znane tytuły, a tymczasem na drugiej linii możemy znaleźć bardzo ciekawe produkcje i to za kilka złotówek. Zobaczcie więc 44 gry w promocji, którymi możecie tanio wzbogacić swoją bibliotekę na Steam.

Jeszcze przed Black Friday 2024 możemy obłowić się w taniutkie gry, które są prawie jak za darmo. Niedawno pisaliśmy o 101 kultowych tytułach na PC w promocji od 5 zł, gdzie królowały wielkie marki i najbardziej znane oraz rozchwytywane produkcje. Lecz nie możemy zapominać o tym, że gry niezależne są czasem o niebo lepsze niż reklamowane AAA, zatem warto spojrzeć, co możemy zdobyć tanim kosztem. Tworząc dzisiejsze zestawienie postanowiliśmy skupić się na tytułach mało znanych lub zapomnianych. Mamy więc nadzieję, że zobaczycie tutaj coś, o czym wcześniej nie słyszeliście, a takie odkrycia są najlepsze.

Ceny gier w promocji zaczynają się już od 4 zł z groszami, a za najdroższe tytuły zapłacimy około 7-8 złotówek. Tanie klucze Steam oferuje Instant Gaming, więc możemy robić zakupy bez obaw, płacąc np. przez BLIK.

Gry Steam w promocji. Dobre i mało znane tytuły na PC (część I)

Już w pierwszej połowie zestawienia możemy znaleźć gry w promocji w cenie pączka, które po prostu żal nie wrzucić do koszyka. Zwróćcie uwagę na powyższe ogniki, czyli najbardziej gorące naszym zdaniem tytuły za piątaka.

SurrounDead

SurrounDead jest doskonałą propozycją dla osób, które lubią postapokaliptyczne klimaty. Wkraczamy w otwarty i skażony tajemniczym wirusem świat pełen potworów. Lecz nie tylko zombiaki są dla nas zagrożeniem, bo tutaj każdy gracz walczy o zasoby, kryjówkę i przetrwanie. W grze znajdziemy sporo pojazdów, którymi zwiedzimy zdewastowany świat. Jest również masa broni białej oraz palnej, zmienne warunki pogodowe oraz cykl dnia i nocy. A oceny? Użytkownicy Steam zdecydowanie polecają ten tytuł, który posiada 90% pozytywnych opinii.

DreadOut: Keepers of The Dark

DreadOut: Keepers of The Dark jest bardzo wysoko ocenianym horrorem, w którym Linda została przeniesiona przez Tajemniczą Damę w Czerwieni do Lustrzanego Królestwa. Czeka nas walka z przerażającymi duchami, sporo zagadek do rozwiązania oraz ponad 8 nadprzyrodzonych królestw do odwiedzenia. Zdecydowanie warto zagrać za 5 zł, jeśli lubicie gry grozy.

In Sound Mind

In Sound Mind jest mało znanym FPS-em w konwencji psychologicznego horroru, który wart jest każdego wydanego grosza. Czeka nas podróż przez okropne wspomnienia, pełne niecodziennych zagadek, mechanik, rodzajów broni i walk z bossami. Warto wspomnieć, że gra jest dziełem twórców kultowego Nightmare House 2. A skoro wspomnieliśmy o tym tytule, to od razu przypominamy, że na Steam zadebiutowała niedawno gra za darmo Nightmare House: The Original Mod.

Na drugiej stronie kolejne 22 gry Steam w promocji, za które płacimy około 5 zł.