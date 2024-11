Legendarny FPS wkracza na Steam. Gra za darmo dla fanów Half-Life

Wszyscy miłośnicy serii Half-Life dostali właśnie niezły prezent w postaci debiutu Nightmare House: The Original Mod na Steam. Ta gra za darmo posiada niemal same oceny 10/10.

Studio We Create Stuff udostępniło na Steam kultowy tytuł Nightmare House: The Original Mod. To pierwszoosobowa strzelanka w konwencji przygodowego horroru, oparta na legendarnym modzie do gry Half-Life 2. Jest to już druga dzisiaj kapitalna gra za darmo, którą mamy przyjemność Wam polecić. Rano pisaliśmy o docenionym przez graczy FPS-ie, w którym walczymy z “papierowym” wrogiem.

Nightmare House: The Original Mod – gra za darmo czeka na Steam

Deweloper wprowadził do Nightmare House wiele małych zmian, a więc nawet jeśli wcześniej znaliście ten tytuł, warto go sprawdzić po drobnym liftingu. Jednak to dopiero małe drgania przed wielkim trzęsieniem ziemi, jakim będzie zapowiedziane już Nightmare House: Reimagined. Jeszcze nie ujawniono premiery remake’u, ale trailer przedstawiający grę hulającą na Unreal Engine 5 robi wrażenie. Warto dodać ten tytuł do swojej listy życzeń na Steam. I oczywiście w oczekiwaniu ograć The Original Mod.

Deweloperzy ze studia We Create Stuff pokazali już, że stać ich na wiele. Przypominamy, że odpowiadają oni również za kapitalnego FPS-a In Sound Mind, który posiada na Steam przytłaczająco pozytywne opinie. Choć gra kosztuje 124,99 zł, my proponujemy Wam promocję na klucz w cenie 5,85 zł. To jak za darmo.

Źródło: Steam