Wystarczy kilka złotych. 101 gier na Steam prawie jak za darmo

Spragnieni nowych gier, ale w portfelu świeci pustkami? Nie szkodzi, ponieważ gry na Steam można kupić naprawdę tanio, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać.

Po ostatnim zestawieniu 75 hitów na PC do 30 zł pora na niższy pułap. Tym razem sprawdzamy, jakie tytuły kupimy za maksymalnie 10 zł, a więc naprawdę tanio. Jak się okazuje, możemy nieźle się obłowić, co zaraz zobaczycie przeglądając listę aż 101 gier po kilka złotych. Wśród nich nie zabraknie znanych marek, jak choćby Resident Evil, Batman czy Alan Wake. Lecz to tylko pierwsze z brzegu przykłady, ponieważ proponujemy również strategie, wyścigi, platformówki, horrory, FPS-y i sporo innej akcji.

Dokonując wyboru sprawdzaliśmy każdą grę i jej aktualną cenę na Steam. Gwarantujemy, że na naszej liście nie znajdziecie tytułu, na którym nie oszczędzicie od kilku do kilkuset złotych. Wszystkie klucze możemy kupić w promocji w zaufanym i sprawdzonym przez nas wielokrotnie sklepie Instant Gaming.

Przy okazji zachęcamy też odwiedzić nasz dział gry za darmo, gdzie w zasadzie codziennie podrzucamy Wam linki do bezpłatnych tytułów, które można pobrać na Steam.

Gry na Steam do 10 zł. Promocja na 101 kluczy (część I)

Postaramy się Wam nieco podpowiedzieć, na jakie gry warto zwrócić uwagę z pierwszej części zestawienia.

Ad Infinitum

Na początek polecamy psychologiczny horror Ad Infinitum, w którym rzeczywistość staje się koszmarem, a koszmary stają się rzeczywistością. Wcielamy się w niemieckiego żołnierza dręczonego okropnościami Wielkiej Wojny, który popada w szaleństwo. Raz jesteśmy w swoim domu, by zaraz obudzić się w okopach wojny, po których grasują potwory.

Moving Out

Jeśli trochę się zestresujemy przy powyższym horrorze, możemy wrzucić na luz z grą Moving Out. To naprawdę kapitalny i zwariowany symulator przeprowadzki, w który zagramy na jednym ekranie w cztery osoby. Wcielamy się w pracowników firmy przeprowadzkowej i podejmujemy kolejnych zleceń, robiąc to jak najszybciej i najskuteczniej. Dobra zabawa gwarantowana, zwłaszcza na domowych imprezach.

Devil May Cry 4: Special Edition

Fanów szybkiej akcji zachęcamy natomiast do sięgnięcia po Devil May Cry 4: Special Edition. To bardzo udany slasher od Capcom, który w proponowanej edycji posiada nieźle podrasowaną grafikę. Wcielamy się w bohatera imieniem Nero, należącego do elitarnego Zakonu Świętych Rycerzy. Walczymy, zwiedzamy ogromny świat, rozwiązujemy zagadki i oczywiście walczymy z hordami demonów i wielkimi bossami.

