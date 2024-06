Nowe gry za darmo pojawiły się na Steam (26 czerwca 2024)

Mamy dzisiaj prawdziwy wysyp wiadomości o grach za darmo. Wyróżniliśmy już dwie z nich, które zasługiwały na osobne wpisy. Pierwszy tytuł to przytłaczająco pozytywnie oceniany miks gatunkowy z tawerną, a drugi pozwala nam powalczyć z żywiołem na obcej planecie:

Ale & Tale Tavern: First Pints – nowy hit na Steam, który pobierzesz za darmo

– nowy hit na Steam, który pobierzesz za darmo Ocean World: Eden Crafters – darmowa i kapitalna mieszanka gry przygodowej, kooperacji z elementami craftingu i walki o przetrwanie

To jednak nie wszystko, ponieważ mamy dla Was jeszcze 8 dodatkowych darmowych gier PC, które pobierzemy na Steam. Każda z nich jest bardzo pozytywnie, lub przynajmniej pozytywnie oceniana. Jeden z nich ma nawet średnią 10/10, choć to mniejsza produkcja i z pewnością nie tak interesująca jak te wyżej wyróżnione. Jednak zakładam się, że wielu z Was odnajdzie w nich sporo frajdy i spędzi przynajmniej kilka godzinek na zabawie. Zatem co nowego pobierzemy za free? Osobiście spodobały mi się dwa tytuły wyścigowe oraz demoniczna strzelanka z piosenkarką w roli głównej. I od tych gierek zaczniemy.

Fastival

Fastival to urocze zręcznościowe wyścigi, które zabierają nas do bajecznej krainy, gdzie ścigamy się gokartami po malowniczych torach. Słodycz po prostu wylewa się z ekranu, więc to dobra propozycja dla najmłodszych graczy, choć i starsi mogą się w niej odnaleźć. Na trasach porozmieszczano liczne power-upy, a dodatkowym plusem jest możliwość zagrania na podzielonym ekranie do 4 osób maksymalnie.

Fastival (PC) – pobierz za darmo na Steam

Screw Drivers

Kolejną nową grą za darmo na Steam jest Screw Drivers, które na pewno spodoba się fanom klocków LEGO. Możemy tutaj zbudować własny pojazd, składając nie tylko karoserię, ale i potężne układy napędowe. Stworzonym pojazdem ruszamy w trasę, rzucając wyzwanie innym graczom.

Screw Drivers (PC) – pobierz za darmo na Steam

OutRoad Fury

Tutaj z kolei mamy bardzo szybką strzelankę z widokiem z góry, w której wcielamy się w piosenkarkę muzyki metalowej. Przemierzamy trzy dzielnice Toxi City, w których każda strefa jest losowo generowana i oferuje różne wydarzenia. Naszym głównym zadaniem jest odnalezienie brakującego elementu swojego instrumentu, a robimy to przedzierając się przez hordy demonów. Do dyspozycji mamy sporo broni, możemy plądrować budynki w poszukiwaniu amunicji i innych przydatnych rzeczy, rozwijamy swoją moc i walczymy z coraz to większymi przeciwnikami.

OutRoad Fury (PC) – pobierz za darmo na Steam

