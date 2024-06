Nowa darmowa gra na Steam. Wyrusz na niesamowitą przygodę w otwartym świecie

Gra za darmo na Steam. To wyjątkowa produkcja

Jakie warunki musi spełniać planeta, aby nadawała się do zamieszkania przez ludzi? Podstawowym elementem wydaje się być woda. Obecność życiodajnego płynu sugeruje nam, że na skrawku skały gdzieś w kosmosie może funkcjonować życie, a zatem również i ludzkość. Przygotowanie takiej planety do zamieszkania to jednak nie lada wyzwanie — właśnie przed nim staniecie w Ocean World: Eden Crafters. Ludzkość potrzebuje nowego domu, który to my musimy jej przygotować.

Grę możecie dodać do swojej biblioteki za darmo już teraz:

Zobacz też: Tanie strzelanki na Steam!

Gra to mieszanka kilku gatunków, a podstawowy z nich to przygodowa gra z elementami craftingu w otwartym świecie. Ważnym elementem jest współpraca online, którą możemy rozpocząć wspólnie z naszymi znajomymi. Podczas rozgrywki będziemy budować ludzki przyczółek na nowej planecie tak, aby móc rozpocząć tam nową cywilizację. Konieczne okaże się zbieranie materiałów, tworzenie narzędzi i budowanie odpowiednich struktur. Nie jest to jednak łatwe, bo naszym przeciwnikiem okaże się… woda.

Chcesz więcej gier za darmo? Zajrzyj tutaj!

A konkretniej, gigantyczne fale wywoływane przez pobliski księżyc. Te w mgnieniu oka zrównają nasz dorobek z ziemią, wymuszając na nas odpowiednie planowanie naszej rozbudowy, czasami nawet rozpoczynanie wszystkiego od zera.

Źródło: Steam