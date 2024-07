Gry za darmo na Steam, w tym strzelanka i ucieczka przed szalonym szefem (18 lipca)

Ponownie sprawdzamy, co można pobrać ze Steam nie płacąc ani grosza. Tutaj znajdziecie wszystkie opisane przez nas gry za darmo, a poniżej lecimy z porcją nowości. Z lepszych tytułów, które ostatnio wydano bezpłatnie na platformie Valve, polecamy szczególnie tytuł, który zachwyci fanów Assassin’s Creed oraz polską produkcję z samochodami rally.

Steam – nowe gry za darmo (18 lipca 2024)

Dzisiaj mamy dla Was trzy kolejne bezpłatne gry na Steam. Najlepszym z nich, oczywiście naszym zdaniem, jest Burning Skies Arcade. To strzelanka dla osób wspominających z nostalgią erę salonów gier. Jak napisano na karcie produktu, to krótki i darmowy list miłosny do gier zręcznościowych z lat 80. Inspirowany klasykami, takimi jak 1942, River Raid, Raiden i inne.

Mamy tutaj niezłą grafikę wokselową 3D, wiele broni do wyboru, ogromnego bossa, a co najfajniejsze, niekończącą się proceduralnie generowaną rozgrywkę.

Pozostałymi nowościami do pobrania za free są Pineapple Panic! oraz Kritika: Zero. W pierwszej wcielamy się w ananasa uciekającego przed szalonym szefem kuchni, który chce go przerobić na sałatkę owocową. Druga to z kolei gra MMO wypełniona walką w stylu anime.

Nowe dema i DLC za darmo na Steam

Oprócz 3 pełnych gier, możemy sprawdzić za darmo trzy inne produkcje. Pobawimy się przy Island Dwellers, czyli spokojnej, turowej strategii, w której prowadzimy małe plemię z wyspy przez wyzwania związane z rosnącym poziomem morza. Jest Quandary, platformówka z łamigłówkami 2D, gdzie kierujemy dwiema oddzielnymi postaciami, z których każda porusza się w przeciwnych kierunkach. Na koniec mamy Mystopię, w której tworzymy magiczne misktury. W przypadku tego tytułu, demo powinno zostać udostępnione dzisiaj w godzinach popołudniowych.

Island Dwellers – pobierz demo

– pobierz demo Quandary – pobierz demo

– pobierz demo Mystopia – pobierz demo (dzisiaj po południu)

Wspomnieliśmy również o darmowym dodatku. To pakiet z bronią i naklejkami do Sand Land, czyli RPG akcji, w którym wcielasz się w Belzebuba, diabelskiego księcia. Gra miała swoją premierę w kwietniu tego roku i posiada bardzo pozytywne opinie na Steam. Jeśli w nią grasz, przyda się nowe uzbrojenie:

SAND LAND – Decal and Special Main Weapon Pack – pobierz za darmo

Wkrótce na Steam pojawią się kolejne darmowe nowości, zatem będziemy trzymać rękę na pulsie i informować Was o nich na bieżąco.

Źródło: Steam, opracowanie własne